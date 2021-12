Cuestionan al Gobierno por el costo del acto y la “apropiación” de la fecha

El acto con el que esta tarde el Gobierno conmemorará los 38 años del regreso a la democracia está marcado por una fuerte polémica tanto por su costo como por las denuncias de “partidización” de la fecha.

El evento comenzará con un show musical, del que participarán unos diez artistas, y después será el turno de los discursos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, además del de Luiz Inácio Lula da Silva, invitado junto a José Mujica.

Fuentes del Frente de Todos que participaron de la organización estimaron, en diálogo con LA NACION, que el acto costará unos 40 millones de pesos. Este desembolso fue cuestionado por la oposición, que destacó que son momentos en que el país atraviesa una profunda crisis económica y social, y negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pago de su deuda.

“Los gastos corren por cuenta de la organización del acto. Es un acto institucional que tiene que ver con la celebración del Día de los Derechos Humanos y de la recuperación de la democracia. Está bueno que sea una tradición en la Argentina que celebremos después de que nos costó tanto recuperar la democracia”, sostuvo la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, al ser consultada por el tema ayer, en conferencia de prensa. “Esperamos que las familias argentinas puedan participar. Queremos que esté poblado de banderas argentinas”, agregó Cerruti buscando insistir en la idea de que se trata de un festival para la ciudadanía.

LLegada de movimientos sociales a la Plaza de Mayo, dónde se celebra hoy el Día de la Democracia Télam

El acto, no obstante, tomó un tinte partidario que despertó cuestionamientos por parte de distintos sectores de la oposición, que criticaron la “apropiación” política de la fecha. Dicen que quedó claro desde la primera convocatoria, en la que Máximo Kirchner llamó a “reventar” la plaza y “abrazar” a Lula por el apoyo que dio a la exmandataria cuando tuvo problemas con la Justicia, hasta los videos que circularon en redes.

Entre quienes llevaron la voz de los planteos por el uso de la fecha estuvo el diputado radical, Mario Negri, quien sostuvo: “La democracia de 1983 no es hija del peronismo. Es hija de todos los argentinos. No es legítimo que quieran reescribir la Historia. El PJ debería primero arrepentirse de la amnistía de Luder a los genociadas, de negarse a integrar la Conadep y de militar el No a la paz con Chile”.

A Negri se sumó la presidenta del Pro, Patricia Bullrich: “10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Restauración de la Democracia. Que el Gobierno lo festeje solo es antidemocrático. La antítesis de lo que debe hacerse. Celebran la democracia de manera antidemocrática”.

Acto y protocolos

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, remarcó hoy la importancia de cumplir los protocolos sanitarios al hablar de los organizadores y responsables del acto que se realizará hoy en Plaza de Mayo. En el marco de la conferencia de prensa matinal sobre la situación de la pandemia de coronavirus en la Ciudad, dijo: “Hay que respetar las expresiones populares, pero también los protocolo vigentes y mantener, sobre todo, el uso del barbijo”.

Y agregó: “Nosotros siempre hemos insistido en este punto. Les pedimos a todos que hagan el mayor esfuerzo, sobre todo los organizadores y quienes facilitan la llegada de las personas a los lugares en donde se encuentran: que ayuden, distribuyan, eduquen y soliciten el uso de las protecciones para reducir los riesgos”.