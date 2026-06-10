El ministro de Economía, Luis Caputo, renovó el martes sus críticas al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un exabrupto. El funcionario de Javier Milei pronunció la frase durante su exposición en el Summit 2026 del IAE Business School, que reunió a más de 700 empresarios y ejecutivos.

“La economía solo va a mejorar”, auguró y siguió: “Hay soberbia en consultores en encuestadores y demás porque hay una subestimación fenomenal hacia ustedes, una subestimación fenomenal hacia los argentinos. ¿Alguien cree realmente que el año que viene la gente va a querer volver a esos números, a los números del 2023, en vez de a lo que van a ser los números del 2027?“.

“¿En serio creen que la mayoría de la gente, porque por supuesto que va a haber gente, pero en serio quieren hacer creer a las personas que, por ejemplo, Kicillof es un potencial candidato a presidente? Yo creo literalmente que toman a la gente por boluda. Perdón que lo diga así“, continuó. Su frase provocó risas y aplausos en la sala. El mandatario bonaerense se posiciona como un posible candidato en el peronismo, si bien todavía no está resuelta la interna dentro de la oposición.

Luis Caputo volvió a criticar a Kicillof con un exabrupto

Caputo agregó: “Pero es que realmente no se puede creer, porque dicen, ‘depende de cómo les vaya, si no les va muy bien...’ ¿Qué es que no les va muy bien? La prueba más contundente la tuvieron en octubre del 2025, cuando se generó susto [por la inestabilidad cambiaria]. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Ganó el Presidente por 17 puntos. El kirchnerismo no es refugio".

“No va a ser presidente”

En el Cambras Business Day de la semana pasada, el ministro de Economía había pronunciado dichos similares. “Puede haber un shock externo, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”, dijo.

12 Latam Economic Forum. Luis Caputo Ricardo Pristupluk

Y fue más lejos: pronosticó que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza en primera vuelta”. Y aclaró: “No lo digo con soberbia, sino que es efectivamente lo que pienso”.

“La fiesta recién empieza”

En otro tramo de su discurso en el Summit 2026 del IAE Business School, Caputo destacó el aporte de Vaca Muerta para estabilizar al dólar y aseguró que “la fiesta recién empieza”.

Caputo sostuvo que el país está logrando avances que no se habían observado en experiencias anteriores de estabilización. “Lo que está pasando no lo vimos nunca. El cuento de ‘esta ya la vimos’ no aplica”, afirmó. Según explicó, la principal diferencia es que la Argentina alcanzó el ordenamiento macroeconómico “por decisión propia” y no como consecuencia de una crisis.

Luis Caputo, Gentileza: IAE Business School

“El problema histórico de la Argentina fue el déficit fiscal. En los últimos 124 años tuvimos déficit fiscal en 113 y sufrimos 22 crisis. De esas 22, veinte fueron de origen fiscal”, señaló.

Bajo esa lógica, defendió la estrategia de alcanzar equilibrio financiero, es decir, incluyendo el pago de intereses de la deuda. “Nosotros queríamos equilibrio financiero. ¿De dónde creen que íbamos a sacar US$8000 millones por año para tomar nueva deuda y pagar intereses?”, planteó.