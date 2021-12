Desde el Frente de Todos piden la interpelación y renuncia de Sergio Berni por excesos en la policía bonaerense

LA PLATA.- El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, enfrenta dos pedidos de renuncia e interpelación en la Legislatura. No se trata solo de cuestionamientos de la oposición: desde el propio Frente de Todos también se criticó al funcionario, que hoy quedó en el centro de la escena tras el homicidio del adolescente Luciano Olivera, presuntamente a manos de un policía.

A poco de asumir, la diputada provincial por el Frente de Todos Lucía Klug pidió públicamente la renuncia de Berni al frente del ministerio de Seguridad. “Salimos a pedir la renuncia del ministro”, dijo a LA NACION la diputada, quien el martes fue detenida por la policía que conduce Berni. Fue durante un operativo de desalojo en una cooperativa textil de Wilde, cuando la mujer de 24 años, militante de Patria Grande, fue detenida en la comisaria 1 de Avellaneda.

Lucía Klug, diputada bonaerense del Frende de Todos, pidió la salida de Berni

La diputada, que responde a Juan Grabois, fue la primera en pedir la renuncia de Berni en la nueva Legislatura. Horas más tarde se sumó el diputado de Izquierda Guillermo Kane, que reclamó la interpelación del ministro y del jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, por los sucesos de esta madrugada en Miramar, cuando Olivera recibió un disparo.

Klug asumió ayer su banca y anticipó al jurar cuál será su política: “Por los sectores más humildes de la provincia de Buenos Aires, su dignidad y el impedimento de que sigan siendo reprimidos como la pasada fecha, y por la igualdad de todos y todas los pibes y las pibas de la Patria Grande, ¡sí, juro!”.

–¿Responsabiliza a Berni por la represión en Avellaneda?

– Yo creo que el aparato desplegado el martes pasado fue descomunal respecto a la problemática que se llevaba a cabo. Eran trabajadores de la economía popular y había otras maneras de desalojar. Se trataba de una cooperativa de trabajadores y había un previo acuerdo de la Gobernación que decía no se iba a reprimir. El aparato desplegado fue de tal magnitud que significa que había una intención del ministro de Seguridad para que eso ocurra. Si no, no se entiende semejante ensañamiento a trabajadores que estaban defendiendo sus puestos de trabajo.

–¿Cree que debe renunciar Berni?

– Nosotros salimos a pedir la renuncia del ministro, sí.

– ¿La pide como diputada del Frente de Todos?

– Ya salimos públicamente a pedirlo. No solo por lo de Avellaneda, también por la represión de Guernica. No puede suceder en el marco de un gobierno popular que apoyamos estos episodios nefastos.

Interpelación

Horas más tarde, se plegó al reclamo Guillermo Kane del Frente de Izquierda Unida. ”Estamos ante otro crimen más de la maldita policía y vamos a reclamar justicia por Luciano hasta el final”, dijo Kane. “Kicillof tiene que responder y rendir cuentas por la política de fusilamiento de jóvenes por parte de la bonaerense a cargo de Berni que se tiene que ir ya mismo”, exigió el flamante diputado opositor al gobierno de Axel Kicillof.

El diputado trotskista elevará un pedido de de interpelación a Berni. “La política de mano dura que encarna el ministro se convirtió en una política de Estado y lo hace directamente responsable del asesinato de Luciano como también de otros centenares de casos”, agregó.

El diputado que juró ayer criticó el presupuesto de Kicillof, que pretende crear diez mil cargos de planta permanente para seguridad. “Los casos de gatillo fácil como los de Luciano demuestran que reforzando a la policía no se resuelve el problema de la seguridad ciudadana, sino que se agrava. Para terminar con la situación-dijo Kane- planteamos el desmantelamiento de la bonaerense que es una institución represiva y mafiosa”.

Mientras tanto Berni – que ayer fue confirmado por Kicillof al mantenerlo en su puesto tras al segundo recambio en su gabinete desde las PASO- viajó a Miramar a fin de interiorizarse sobre el crimen que conmueve a esas ciudad.