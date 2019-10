Fuente: Reuters

Mientras los cinco candidatos a presidente debatían sobre Seguridad, José Luis Espert, del frente Unite por la Libertad y la Dignidad, se refirió a la modalidad de los piquetes que interfieren con la libre circulación de los ciudadanos. Fue entonces cuando señaló, en tono amenazante, al líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois. La CTEP es una de las organizaciones sociales que suele utilizar esta modalidad de protesta.

"Las calles y las rutas no están para ser cortadas. Piquetero que corta la calle o la ruta, piquetero que termina preso. Cuidado Grabois contigo", arengó Espert. El dirigente social, en tanto, no tardó en salir a responderle al candidato a través de Twitter. "Espert me amenaza en el debate (¡qué miedo!). A su favor: por lo menos tiene sus (malas) convicciones de derecha, no es un farsante como Macri".

La CTEP cuenta entre sus filas a 150 mil personas distribuidas en casi todo el país, con excepción de la provincia de Santa Cruz. Dentro de la fuerza convergen más de 40 organizaciones como el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Grabois. En tanto, la cabeza nacional de la CTEP es Esteban "Gringo" Castro, un dirigente barrial surgido en Moreno, provincia de Buenos Aires.