Pablo Toviggino será indagado en los tribunales económicos por presunta evasión

El tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, está citado para hoy, a las 11, para ser indagado por el juez Diego Amarante en la causa que lo tiene como uno de los presuntos responsables de una millonaria retención de impuestos.

Para mañana está convocado a declarar Claudio “Chiqui” Tapia, líder de la AFA. En rechazo a las citaciones judiciales, la AFA suspendió los partidos de fútbol profesional del fin de semana último.

En un momento determinado, los retrasos en los periodos 2023, 2024 y 2025 se acumularon y la deuda total superó los 19.000 millones de pesos, según la denuncia que impulsó el Gobierno a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que también es querellante en el caso. Parte de ella ya fue saldada, pero el delito que se investiga se habría configurado de todos modos, desde el momento en que se venció el plazo legal de los pagos.

Los hechos investigados corresponden a retenciones realizadas en concepto de impuestos y aportes sociales.

En la causa ya fueron indagados el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, quien ocupaba antes ese cargo, el expresidente de Racing Víctor Blanco, y Gustavo Lorenzo, director general de la entidad, quien dio inicio a la ronda de llamados, el miércoles pasado. Se negaron a contestar preguntas del magistrado y, por escrito, pidieron ser sobreseídos.

Toviggino también podrá entregar un escrito y no contestar preguntas del juez. Lo mismo Tapia en su cita de mañana jueves.

El tesorero de la AFA intentó suspender el llamado, postergarlo o celebrarlo vía Zoom, para evitar concurrir a los tribunales de Penal Económico. Tapia, que era el primer convocado, sí consiguió aplazar su cita, a través de un cambio de abogados de último momento.

Los dirigentes sostienen, en parte, que la deuda ya está paga y aseguran que no hubo delito puesto que a través de una resolución oficial se habían suspendido las ejecuciones fiscales. El juez Amarante, sin embargo, rechazó los planteos tanto de Toviggino como del presidente Tapia.

También afirmaron que algunos planteos suyos aún estaban pendientes de resolución en la Cámara Federal, el tribunal de alzada, pero Amarante sostuvo que eso no lo obliga a suspender la cita judicial.

“La circunstancia de encontrarse pendiente de decisión ante la Alzada el recurso interpuesto contra el rechazo de la excepción de falta de acción no configura, por sí sola, un obstáculo jurídico para la continuación del trámite instructorio”, dijo el juez.

Definiciones pendientes

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, integrada por el juez Roberto Hornos y la magistrada Carolina Robiglio, debe definir el planteo de los dirigentes acerca de la presunta inexistencia de delito. Para eso convocó a una audiencia para el miércoles de la semana próxima.

En primera instancia, la fiscalía de Claudio Navas Rial señaló que cuando se había fijado la fecha de pago, la obligación no se cumplió y eso es suficiente para acreditar el delito.

También están pendientes de resolución los recursos contra la prohibición de salida del país que pesa sobre Tapia y Toviggino, en un año mundialista.

Noticia en desarrollo