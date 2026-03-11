Diputados: el PJ pidió interpelar a Adorni por haber sumado a su esposa a la comitiva oficial en el viaje de Milei a Nueva York

El bloque de Unión por la Patria en Diputados pidió la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante su último viaje a Nueva York.

A través de un proyecto de resolución difundido en redes sociales, los legisladores opositores solicitaron que el funcionario brinde explicaciones en el Congreso sobre las condiciones en las que se produjo el traslado y si se utilizaron recursos públicos para el viaje.

“El Jefe de Gabinete deberá dar las explicaciones necesarias sobre los hechos de conocimiento público y el cuerpo deberá analizar la posible moción de censura”, evaluó el PJ en la cuenta oficial del bloque en X.

La polémica se desató luego de que trascendiera una imagen de la delegación argentina en Estados Unidos en la que aparece Angeletti junto a funcionarios del Gobierno. El propio Adorni confirmó posteriormente que su pareja había viajado en el avión presidencial y justificó su presencia con un argumento personal. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, afirmó en una entrevista televisiva. La explicación no alcanzó para desactivar los cuestionamientos y motivó el pedido de interpelación impulsado por el peronismo.

La interpelación solicitada por el peronismo se centra en tres puntos principales: el traslado y los gastos de su cónyuge en una comitiva oficial a Nueva York, los detalles de un viaje privado a Uruguay en una aeronave durante el feriado de carnaval y cualquier otra eventual utilización indebida de recursos que pudiera comprometer la ética en la función pública.

El proyecto también prevé que Diputados pueda tratar una moción de censura o incluso la remoción del funcionario en la misma sesión en que se lleve a cabo la interpelación. Para concretar esta avanzada, la oposición deberá reunir la mayoría absoluta en ambas Cámaras: 37 senadores y 129 diputados.

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, fue uno de los primeros en pedir explicaciones. El lunes, tras la difusión de las fotos de la pareja de Adorni, presentó un pedido de informes ante la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para conocer detalles sobre la comitiva, los pasajes y los alojamientos de acompañantes no oficiales. Según explicó en su cuenta de la red social X, el objetivo es determinar bajo qué carácter participaron y quién afrontó los gastos.

Ante las críticas, Adorni negó que se hubieran utilizado fondos públicos para el traslado de su esposa. “Los gastos de ella se los paga ella; el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también; los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, afirmó. También cuestionó el planteo opositor: “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”.