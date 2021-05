Cumbre: Elisa Carrió recibe a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli en medio de las fricciones por el armado electoral

En medio de las fricciones en Juntos por el Cambio por la estrategia electoral en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, la líder de la CC, Elisa Carrió, recibirá mañana en su chacra en Exaltación de la Cruz al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su vicejefe, Diego Santilli, y a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

El encuentro también contará con la presencia del titular de la CC, Maximiliano Ferraro, y de la diputada bonaerense Maricel Etchecoin.

“Es una reunión de trabajo. Una más de las que se vienen teniendo para hacer una puesta en común”, aseguraron cerca de Carrió ante la consulta de LA NACION. La exdiputada volverá a ser la anfitriona de un mitin de los principales exponentes del ala moderada de la coalición opositora. A fines de octubre pasado, Carrió almorzó en su casa con Larreta y Vidal, en pleno debate dentro de Juntos por el Cambio sobre el pliego del juez Daniel Rafecas como procurador General de la Nación.

En esta ocasión, el trasfondo de la cumbre serán las tensiones internas en el espacio por el armado en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país. Ante la indefinición de Vidal sobre su futuro político, el tablero bonaerense de la oposición luce desordenado, con movimientos autónomos y constantes cortocircuitos por la confección de las listas de candidatos.

Pese a la creciente presión de sus socios para que comunique si competirá o no, Vidal avisa a sus interlocutores que no descarta ninguna alternativa. Podría jugar en la provincia, regresar a la Ciudad, bastión de Pro, o no ser candidata en las próximas legislativas. “Le voy a poner el cuerpo a la campaña”, repite.

Tanto Mauricio Macri como Larreta consideran que una eventual candidatura de Vidal en la provincia de Buenos Aires ordenaría la interna de Juntos por el Cambio en el distrito más poblado del país. Pero la exgobernadora duda de volver al terruño bonaerense tras la derrota de 2019, ya que tiene claro que no desea pelear por la sucesión de Axel Kicillof en 2023. En caso de que Vidal opte por volver a la Ciudad, Larreta pretende que Santilli, quien aspira a competir por la gobernación dentro de dos años, encabece la nómina en Buenos Aires. La eventual postulación del armador de Larreta genera el rechazo de varios socios y dirigentes de peso en la provincia, como el intendente de Vicente López, Jorge Macri, o Emilio Monzó y Joaquín de la Torre, otros alfiles que buscarán posicionarse para ir por el sillón de La Plata en 2023.

Elisa Carrió Hernán Zenteno - LA NACION

Carrió deja trascender que prefería que Vidal no juegue en las próximas legislativas en la provincia y preserve su figura para 2023. En febrero pasado, la líder de la CC dijo que estaba dispuesta a ser candidata en Buenos Aires, epicentro de la batalla con el kirchnerismo, pero luego se bajó de la contienda.

“Soy la última garantía en la provincia de Buenos Aires. Me puse de candidata para lograr garantía en la unidad de Juntos por el Cambio. Soy como el último recurso y es mi forma de poner el cuerpo, que está muy dañado”, afirmó Carrió en diálogo con LN+.

Tanto Larreta como Vidal y Santilli mantienen un vínculo estrecho con la líder de la CC, quien apuesta por alejar a Juntos por el Cambio de los extremos ante la grave crisis económica y la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus. “Yo creo que se está cerca del ‘que se vayan todos’”, advirtió en una de sus últimas intervenciones mediáticas.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project