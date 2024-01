escuchar

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, indicó que uno de los objetivos que se planteó para este año es avanzar con el régimen de minoridad para bajar la edad de imputabilidad. El funcionario nacional dijo que apunta a los 14 años. “Es la que sostienen los casi 30 proyectos que se presentaron y no tuvieron acogida legislativa”, agregó el abogado penal.

En su opinión, Cúneo Libarona no cree que deba graduarse la pena según la edad de los delincuentes adolescentes. “Me gusta algo si tanto vericueto, porque al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada”, explicó en diálogo con radio Rivadavia.

“Porque el chico, sea un hurto, robo o abuso, ya muestra una personalidad que merece la atención y sanción, entonces dividir según los delitos, y dejar a algunos sin castigo y educación, carece de sentido. Ese chico merece atención no importa cuál sea el delito”, argumentó Cúneo Libarona.

El ministro apunta a ciertos puntos en lo que respecta a la minoridad. Indicó que aspira a que exista un sistema procesal distinto “porque no podés hacer el mismo juicio oral a un mayor que a un menor”. Para Cúneo Libarona debería haber una especial asistencia al menor, que sería juzgado por un tribunal especializado. “Hay que cuidar al imputado y a la víctima”, aclaró.

El de los menores “tiene que ser un juicio más rápido”, enfatizó el abogado. “Lo que quiero crear, y acá viene lo novedoso, es que no me sirve que el menor vaya a una cárcel para el castigo, porque sale peor que como entró. Es espantoso”, prosiguió. El ministro dijo que apunta a que los jóvenes delincuentes sean reeducados, resociabilizados, que tengan la obligación de estudiar y trabajar. “No creo en la sanción, sino que tenemos que darle herramientas para que se inserten en la sociedad. Démosle una oportunidad”, agregó Cúneo Libarona en la mañana de este domingo.

“Son tres etapas: tratemos de evitar el delito que hoy se da por la pobreza y educación, que son las dos armas que llevan al delito; juicios rápidos; y reinserción social y educación del menor condenado porque si no no me sirve el sistema”, resumió el abogado.

En cuando a la reforma del Código Penal, el titular de la cartera de Justicia dijo que está trabajando sobre el tema, “pero más despacio porque prefiero elegir objetivos concretos, fundamentales, urgentes y realizables”.

Sobre el debate por la ley ómnibus

El pasado martes, Cúneo Libarona estuvo presente en Diputados para despejar dudas sobre el megaproyecto que presentó el presidente Javier Milei. “Entendí que había divisiones ideológicas y resalté que había cosas que no me podían discutir, como la modernización de la Justicia. Eso es bueno para todos. Facilita a la sociedad, a los escribanos, son menos trámites”, dijo sobre su experiencia ante los legisladores.

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, participó del plenario de comisiones para el debate de la Ley Ómnibus Captura de Pantalla

El ministro aseguró que “no sentí ningún tipo de ataque [de la oposición], solo un disenso de posturas”. “Vi muchas desinformación de parte de algunos [diputados] que no se habían preparado o tenían un gran desconocimiento, pero no creo que actuaron de mala predisposición”, prosiguió el funcionario nacional. Aun así, reconoció que se sintió “muy cómodo”.

“Espero haber sido convincente porque estoy convencido. Trate de explicar con todo respeto. Queremos un nuevo sistema porque el anterior, muy normativo, fracasó. Hay que ir por otro camino y de eso no tengo ninguna duda”, dijo Cúneo Libarona.

Su posición ante la corrupción

“Vamos con todo”, enfatizó Cúneo Libarona sobre las denuncias por actos de corrupción. “A través de la oficina de anticorrupción vamos a hacer todas la denuncias que sean necesarias, pero no somos un órgano persecutorio, para eso está el Ministro Público. Y vamos a hacer las denuncias a todo el mundo que corresponda con pruebas”, resaltó el ministro de Justicia.

“La Unidad Información Financiera (UIF) podrá acompañar, pero deciden los fiscales”, prosiguió el abogado. Cúneo Libarona dijo que “tiene en la cabeza una idea” para crear una especie de fiscalía dedicada únicamente a la corrupción y aclaró que no funcionaría a través de la UIF, sino que del Ministerio Público. “Voy a perseguir la corrupción más que nadie, pero a través de los roles que correspondan. No creo que tenga que querellar, quiero investigar a través de quien corresponda”, indicó.

Al ser consultado sobre si ya tiene un nombre para reemplazar Elena Highton de Nolasco para la Corte Suprema, Cúneo Libarona dijo que en marzo se pondrá a trabajar específicamente con el tema. Por ahora, lo que sí ya fue decidido es quien ocupará el lugar como Procurador General de la Nación. “Es Marcelo Lucini, actual presidente de la Cámara del Crimen. Me lo recomendaron Milei y [el Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás] Posse”, afirmó el ministro de Justicia.

