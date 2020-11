Daniel Arroyo aseguró que el Gobierno analiza entregar un bono de fin de año

El ministro de Desarrollo Social dijo además que el monto de la tarjeta alimentaria será duplicado en diciembre Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El ministro de Desarrollo social, Daniel Arroyo, dijo que su cartera analiza entregar un bono de fin de año, como adelantó LA NACION, para "sectores que la han pasado mal" y aseguró que a esa ayuda se le sumaría la tarjeta alimentaria, cuyo monto, a su vez, será duplicado en diciembre.

"Quienes cobran 4000 pesos de tarjeta alimentaria cobrarán a fin de año 8000, mientras que los que cobran 6000 pesos pasarán a 12000", dijo Arroyo en diálogo con El Destape Radio. Y admitió que analiza "otorgar bonos de fin de año" para sectores que "la han pasado mal".

Consultado por la decisión del gobierno nacional de suspender el abono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Arroyo dijo: "El Estado no se retira. El IFE logró llegar a 9 millones de personas, de las cuales una parte logró volver al mercado laboral, porque se reactivó la actividad, y otra parte no. Para esta parte que no logró volver, hay dos realidades. Una es la de los jóvenes de 18 a 29 años. La otra, la de aquellos que recuperaron trabajo, pero poco", dijo el ministro.

Según indicó, para el primer sector, los jóvenes de 18 a 29 años, el Gobierno puso en marcha el plan "Potenciar Inclusión Joven", que incluye una beca de 8500 pesos de hasta 12 meses. Para el segundo grupo, afirmó el funcionario, está el "Potenciar Trabajo", que implica cobrar 9.400 pesos, que es el 50% del salario mínimo, por una contraprestación de cuatro horas de trabajo". "Si la persona trabaja más horas, en el sector público o privado, el empleador completa el salario", sostuvo el ministro.

"Hay un acompañamiento real del Estado y toda la colaboración de las iglesias y las organizaciones sociales, y si bien hay gente angustiada, hay un ánimo de reconstrucción, de ponerle el cuerpo a la situación", afirmó Arroyo al ser consultado sobe el clima social en el país.

En otro orden, calificó como "muy necesario" el proyecto de Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas que comenzará a tratar mañana el Congreso, al indicar que una parte "va a la urbanización de villas y barrios populares de todo el país". Recordó que se otorga "en un contexto de pandemia y caída brutal de la economía mundial y el consiguiente empeoramiento de las condiciones en América Latina y Argentina".

Y remarcó, al mismo tiempo, que "parte de ese aporte va a la urbanización de villas y barrios populares". "Es algo de toda justicia", opinó. "El registro estableció que hay 4400 barrios populares en todo el país, y vamos a urbanizar de a 400 por año, con lotes con servicios, y haciendo mejoras en cocinas y baños de viviendas ya existentes", explicó el funcionario.

