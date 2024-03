Escuchar

Tras una seguidilla de declaraciones por parte del vocero presidencial, Manuel Adorni, culpando al kirchnerismo por el récord de casos de dengue durante este verano -ya se confirmaron más de 100.000 casos en el país en lo que va del año-, Daniel Gollan, exministro de Salud bonaerense y ahora diputado nacional, salió a cruzarlo. “Verlo a este muñeco de torta todos los días hablando pavadas es molesto” , lanzó el legislador contra el portavoz de Javier Milei.

Hace un par de semanas, en conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni dijo que la vacunación por calendario contra el dengue “aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad”, además de responsabilizar al gobierno de Alberto Fernández por la “falta de políticas de prevención”.

Fue en ese sentido que Gollán dijo: “Adorni es un chanta. Contestar las chantadas de un chanta es una molestia. Adorni es un ignorante absoluto y verlo a este muñeco de torta todos los días hablando pavadas es molesto. La comunidad científica se molesta cuando lo escucha, ni sabe cuánto tiempo se necesita para la inmunidad, se pone a opinar”.

En una entrevista para Futurock, el exfuncionario de Kicillof defendió la gestión anterior. “Durante el gobierno de Alberto los programas nacionales funcionaban. Recién a 100 días de [este] Gobierno se reúne el Consejo Federal de Salud, están muy preocupados los ministros provinciales por un montón de temas. Quieren volver a poner Ganancias para médicos, y vamos a tener tremendos problemas para cubrir las guardias”, explicó el diputado de Unión por la Patria.

Y agregó: “Si la Argentina hoy quisiera incorporar la vacuna del dengue al calendario, no habría disponibilidad. En algunas provincias hay dengue todo el año y no quieren poner recursos. No tienen registro de que esto es una Nación”.

Axel Kicillof y Daniel Gollán. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Durante otra de sus habituales conferencias, Adorni había expresado: “No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso de las políticas de prevención del año pasado. La prevención no estuvo bien implementada”.

Gollan comparó las políticas de ambos gobiernos con respecto a la publicidad para la prevención. “Había concientización. Hoy no se ve una sola publicidad o algún funcionario yendo de forma sistemática a hablar de este tema. No hubo una sola campaña de concientización, nada de nada”, aseguró.

Y finalizó: “¿Alguien vio al ministro de Salud o alguno de sus funcionarios en los medios comunicando cómo prevenir el dengue? No existe el dengue para ellos. Como en todas las cosas dicen que se hagan cargo las provincias”.

Récord de casos

Con más de 100.000 casos confirmados por laboratorio, donde hay insumos disponibles, o a través de los síntomas en áreas en brote, el país está pasando por la mayor epidemia de dengue de los últimos 15 años. Sesenta y nueve personas murieron debido a la infección, también de acuerdo con los registros oficiales que se difundieron ayer para las primeras diez semanas del año.

Si bien el panorama actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación tiene en cuenta la “temporada” de dengue de agosto a agosto de cada año, la curva epidémica para 2023-2024 para todo el territorio empezó a trepar a mediados de noviembre del año pasado. Desde entonces, y a partir de las dos últimas semanas de diciembre, los casos no pararon de crecer.

Pero el 85% de las infecciones acumuladas en la temporada corresponden a las 10 primeras semanas de este año, es decir, entre el 1º de enero y el 9 de este mes (fecha a la que se actualizaron los datos oficiales). Son 102.898 casos detectados en las provincias, lo que en las estadísticas calculadas por Salud es 11,3 veces más que para el mismo intervalo de 2023.

Dengue Shutterstock

También se están detectando brotes de chikungunya y casos de coinfección con dengue. La cartera sanitaria nacional informó que, en promedio, las provincias están reportando 21 casos de chikungunya por semana a partir de enero de este año, comparado con ocho que notificaban en diciembre de 2023. El virus lo transmite el mismo mosquito vector de dengue, zika y fiebre amarilla: el Aedes aegypti.

Este fin de semana, en el triage de las guardias de centros públicos y privados del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hasta un 80% de las consultas se estaban asociando con dengue. Todas las provincias están confirmando casos, pero hay circulación activa del virus de dengue en 19, en comparación con 12 a esta altura del año pasado.

LA NACION