El dirigente social y fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, apuntó este martes por la tarde contra el flamante diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, luego de que el también economista incitara a la desobediencia tributaria en la provincia de Buenos Aires -llamó a incumplir los pagos de patentes y de los impuestos Inmobiliario e Inmobiliario Rural a modo de protesta contra los incrementos dispuestos por Axel Kicillof-.

A través de un posteo en X -antes Twitter-, Grabois reflexionó: “Espert llama descaradamente a la rebelión fiscal del 1% más rico, pero su modelo de hambre empuja la rebelión social de los humildes”. La publicación tiene lugar horas después de que el exintegrante de Avanza Libertad defendiera la convocatoria y criticara el accionar del mandatario bonaerense. “El piquetero corta calles, otros rompen todo y no pasa nada. Bueno, no paguemos los impuestos a este hombre”, planteó.

Espert llama descaradamente a la rebelión fiscal del 1% más rico, pero su modelo de hambre empuja la rebelión social de los humildes. — Juan Grabois (@JuanGrabois) March 19, 2024

Y ratificó la legalidad de su moción: “Primero, hay una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que si el impuesto supera un 35%, la renta es confiscatoria. Y la confiscación está prohibida por la Constitución Nacional. Es inconstitucional. Y segundo, hay una desproporción absoluta entre lo que el gobernador nos cobra y lo que nos da. Los impuestos no son un sistema de esclavitud, es un contrato por el cual Kicillof no tiene que dar algo por lo que pagamos”.

Acto seguido, en diálogo con Todos Noticias, Espert consideró además que “la gente no debería pagar tampoco la tasa de seguridad e higiene. “No te dan nada, vos ya pagas ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) por la calle limpia”, razonó. Y manifestó fastidio por que los bonaerenses sean asesinados cuando vuelven de trabajar, “que las escuelas sean una mugre, los hospitales un desastres, y los policías estén mal pagos a cambio de una presión impositiva confiscatoria”.

Mi llamado a la #RebeliónFiscal en PBA es porque la presión impositiva es confiscatoria y además @Kicillofok no nos da nada a cambio salvo corrupción, demagogia y populismo. pic.twitter.com/lUhaiBxqhc — José Luis Espert (@jlespert) March 19, 2024

La exhortación del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados a la rebelión fiscal obtuvo recientemente el apoyo del presidente Javier Milei, quien manifestó en Radio Mitre: “El aumento de impuestos es una violación a la propiedad. Es una locura, pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”.

“Kicillof tiene que bajar el gasto, no aumentar impuestos. Pasa que él tiene los mismos defectos conceptuales que Martín Guzmán. Para ellos el ajuste es si se toca o no el gasto público. Pero los impuestos alguien los tiene que pagar”, planteó Milei. Y anticipó: “Terminan hundiendo a la economía”.

Polémica por el incremento tributario y la explicación de Kicillof

Tal y como explicó LA NACION el domingo, la aprobación de la ley impositiva 2024 en la Legislatura avaló al Ejecutivo provincia a elevar hasta 200% el gravamen inmobiliario y un 170% el automotor. En el entorno de Kicillof aseguraron que los incrementos están “debajo de la línea de la inflación“, pero en los municipios advierten que las boletas están llegando a sus vecinos con “aumentos superiores” a los que permitió la Legislatura.

En medio de la polémica, Axel Kicillof anunció el lunes subas salariales del 13,5% para empleados del Estado bonaerense y arremetió contra el presidente Javier Milei. “Esto explica lo que hacemos con los impuestos para algunos que no saben o no quieren saber”, apuntó el funcionario kirchnerista.

“Quiero aprovechar para desarmar alguna mentiras que intentaron instalar: no podemos despilfarrar lo que no tenemos. Fuera de las mentiras, y me refiero al propio presidente de la Nación, es que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasto por habitante el año pasado”, enfatizó el mandatario provincial y dijo que ese dato se puede corroborar, pero para ello “hace falta estar despierto en las horas de trabajo para ver las estadísticas reales y no inventar cosas”.

Kicillof aseguró que la Provincia gastó por habitante “menos de un tercio” en comparación con el distrito que sí lo hizo. También resaltó que Buenos Aires, junto con Córdoba, es la que menos empleados públicos tiene cada 1000 vecinos. “Tenemos al Estado más austero de la Argentina y somos la provincia que menos recursos tiene y esto es una injusticia porque aportamos el 40% y recibimos cerca del 20″, prosiguió Kicillof.

“Es mentira que la provincia de Buenos Aires despilfarra, gasta en cosas que no sirve o gasta de más”, insistió el gobernador. Kicillof dijo que lo que aprobó la Legislatura bonaerense no se trató de un impuestazo. “Basta de mentir sobre esto”, enfatizó y explicó cómo beneficiaron a ciertos sectores tanto desde el Banco Provincia como desde la Agencia de Recaudación (ARBA), como a los productores debido a la sequía.

“Asistimos durante ese tiempo con un paquete impositivo que permitió dar beneficios de casi 100 millones. Se ayudó con 90 mil millones de pesos en crédito a los productores que tuvieron que atravesar esa situación. Otro tanto se puede decir para el inmobiliario urbano”, se explayó el funcionario provincial.

Kicillof apuntó: “Si alguien quiere asumir la defensa tiene derecho, pero no a decir que es un impuestazo. Aun para ellos es menor que lo que cobraba [la exgobernadora María Eugenia] Vidal”. “Lo que es cierto es que durante estos cuatro años le dimos más progresividad a los impuestos patrimoniales. Aumentan más para los propietarios que tienen campos más caros que lo que aumentan y disminuyen para propietarios pequeños y medianos”, ahondó el gobernador.

El gobernador bonaerense sumó así más críticas a la administración mileísta. “Invito al Presidente a que salga del encierro, que observe lo que sucede en los barrios”, dijo, y completó: “El plan económico es criminal en sus resultados porque la realidad es distinta, quizá no se ve en [la Quinta de] Olivos ni tuiteando obsesivamente en la madrugada. No esté viendo el daño y el sufrimiento”.

También se refirió a las declaraciones del diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, que había llamado a no pagar los impuestos en la provincia, convocatoria que avaló Milei. “No salgo de mi sorpresa y horror que provocan este tipo de declaraciones. Es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de Buenos Aires. No sé dentro de que figura jurídica se encuadra, pero nunca paso”,

“Pareciera que estos raptos, ataques, verdaderas locuras, están dirigidas a una persona. No es la primera vez, ni siempre con la misma. Va rotando según el enojo y el rapto de ira. En este caso no es contra el gobernador, sino contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, arremetió Kicillof. Y criticó al mandatario nacional: “Después de ajustar jubilados, trabajadores, quiere generar un problema con las prestaciones, necesidades y derechos de los habitantes”.

