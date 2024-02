escuchar

Tras las palabras del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobre la necesidad de darle “prioridad” en los hospitales públicos capitalinos a los residentes de la Ciudad frente a los bonaerenses, el diputado nacional y exministro de Salud de Axel Kicillof Daniel Gollan señaló que ante la “falta de sensibilidad y carancheo político”, desde la Provincia se seguirá atendiendo a todos. Además, dijo que el Gobierno Nacional “tiene cero respuesta” ante la crisis de salud en el país.

Este cruce se da luego de que se viralizó un video en las redes sociales que muestra una escena habitual de las guardias de los hospitales públicos. En las imágenes se ve a un cirujano del Hospital Argerich que, escoltado por personal de seguridad, contiene a familiares y pacientes bonaerenses que exigen ser atendidos.

“Vamos a seguir haciendo el esfuerzo de atenderlos, pero estamos armando un sistema de diagnóstico y atención para el porteño en donde lo prioricemos”, aseguró Macri al ser consultado este martes sobre esta problemática por Radio Rivadavia. Además, el alcalde apuntó contra la administración de Axel Kicillof, a quien le exigió que “asuma su responsabilidad y les dé salud en el lugar de origen” a los habitantes de la Provincia y dijo que hay un “grave nivel de desinversión en salud pública a nivel provincial”.

Ante estas palabras, y consultado por AM 750, el ahora diputado de Unión por la Patria (UP) Gollan explicó que la situación en los centros de salud bonaerenses es “igual que en todos lados” ya que deben absorber la demanda que no cubren las clínicas privadas porque “están en una situación de quiebra” y que quienes viven en la provincia de Buenos Aires se atienden “donde más cerca los deja el colectivo”.

“Nosotros atendemos a miles de residentes de la Provincia todos los días y particularmente a la gran cantidad de residentes de la Ciudad que va a trabajar en el Conurbano o que va a pasar el fin de semana en lugares de esparcimiento y tiene accidentes, tiene problemas de urgencias y los atendemos sin preguntar de dónde vienen porque la salud pública es una sola”, aseguró.

Luego apuntó contra Macri: “La respuesta a esta falta de sensibilidad y carancheo político es que nosotros vamos a seguir atendiendo de forma gratuita a todos los porteños como corresponde cuando sea lleguen a un hospital público hasta el momento en el que se los derive a otra clínica”.

Largas colas en el Hospital de niños Pedro de Elizalde, en CABA LA NACION

Con respecto a la falta de camas y especialistas en los hospitales bonaerenses, Gollan dijo que en su distrito “está pasando lo que pasa en todo el país y en la Ciudad Autónoma” y apuntó contra el cese de la emergencia sanitaria el 31 de diciembre último y que “venía renovándose desde que fue decretada en 2002 y se prorrogaba por ley o decreto”. Luego explicó que la salud pública está recibiendo la demanda de quienes se atienden en la salud privada.

“Hoy empezamos una reunión con las cámaras empresariales de las clínicas y sanatorios privados de todo el país porque están en la quiebra, en una cuasi ilegalidad porque cesó la emergencia sanitaria que desde 2020 había sido decretada”, comenzó.

“Hoy [los centros de salud privados] tienen deudas impagables con la Afip y ahora caen los juicios ejecutivos reclamando esas deudas impagables con la Anses, por lo que es una situación desesperante”, apuntó.

Al respecto, dijo que no es una situación nueva ya que el año pasado desde su espacio político se trabajó “en un proyecto de ley para regularizarlas, analizábamos una quita y pagos mensuales para regularizar los pagos con Anses y la Afip” y aseguró: “Los estatistas queremos salvar a los centros privados de salud porque no hay forma de absorber eso [la demanda]”.

Por otra parte, contó que la cámara que representa a las clínicas y sanitarios privados se reunió con el Pami y el Ministerio de Salud de la Nación.

“La respuesta que les dieron fue ´aguanten, habrá una pequeña corrección en el Pami del 20%. Pero ellos les explicaron que con la devaluación del 120%, solamente en un día el 80/90% de los insumos nuestors que están dolarizados duplicaron los precios y que en todos lados empieza a haber faltantes. Le respuesta a esto fue ´arréglense y bajen los costos´. Y la clínicas dicen ´¿qué hacemos? ¿A la terapia intensiva le sacamos el oxígeno y le sacamos la medicación a la gente? Esto último es lo que le pasa a la gente que va a la farmacia y el 45% no puede comprar medicamentos”, relató.

Luego, resumió: “La situación es grave en todo el país. La provincia de Buenos Aires hará los esfuerzos a su alcance, pero no solo su sector público está en crisis, también y principalmente el privado y más que el público. Porque si bien la ley de emergencia era para todos, las entidades privadas sí quiebran, las públicas no. Y el Gobierno ante esto tiene cero respuesta y han discontinuado programas como el Remediar”.

Macri había responsabilizado este martes al Gobierno bonaerense: “El nivel de desinversión en salud pública a nivel provincial es grave. Nosotros hacemos un esfuerzo pero tenemos un límite. No puede ser que alguien con dolor de panza se tome tres colectivos porque en su municipio no la atienden”. Luego, dijo que es habitual que en la Ciudad se atienda a bonaerenses, los casos “están alcanzando el pico de complejidad más alto”.

Tras ello agregó: “Muchos bonaerenses entran a trabajar acá, aportan, tienen su comercio. El concepto de comunidad es muy amplio. Nuestro compromiso con una salud pública y de calidad es plena”.

