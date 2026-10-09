Daniel Hadad: “Sergio Massa es quien mejor conoce el Estado argentino”

El empresario de medios Daniel Hadad se refirió a las próximas elecciones presidenciales de 2027 y no descartó presentarse como candidato. Además, opinó que el exministro de Economía Sergio Massa “es quien mejor conoce el Estado argentino” y advirtió sobre las posibles campañas de desinformación generadas con inteligencia artificial que podrían circular durante la campaña rumbo a los comicios nacionales.

Entrevistado este jueves en América TV, Hadad fue consultado sobre los posibles candidatos presidenciales de la oposición. Entre ellos, se mencionó a Massa, sobre quien expresó: “A mí me impresiona”.

Las palabras de Daniel Hadad sobre Sergio Massa

“No conozco político que conozca lo que pasa en Jujuy, quién es el dirigente de Jujuy, y a la vez lo que pasa en Tierra del Fuego, quién está en la oposición de Tierra del Fuego, y lo que pasa en el Banco Interamericano de Desarrollo y quién es el que autoriza o no los créditos para Argentina”, agregó el periodista y fundador de Infobae.

Consultado sobre cuál es la principal virtud que le destacaría, Hadad indicó: “La virtud es que es el tipo que aprende más rápido”. En ese sentido, el empresario rememoró un intercambio con el excandidato presidencial. “Yo un día, hace tres años, le empecé a hablar de Inteligencia Artificial (IA) y lo vi dos meses después o tres meses después, sentí que me estaba dando clase”, contó.

Además de Massa, Hadad opinó sobre el expresidente Mauricio Macri y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Sobre el fundador de Pro, resaltó: “Tiene la gran virtud de haber sido un presidente no peronista que pudo terminar su mandato. Para mí eso tuvo muchísimo mérito, aunque haya perdido la elección siguiente”. “También fue uno de los primeros en advertir que este Gobierno se estaba cerrando en un grupo muy chiquito, no abriéndole las puertas a gente con más experiencia en manejo del Estado“, sumó.

En referencia a Kicillof, Hadad señaló que “le tocó bailar con la más fea”. Luego, argumentó: “Así como está armada, no sé si la provincia de Buenos Aires tiene solución. Es demasiado grande y tiene realidades muy distintas: no es lo mismo la parte rural que la del conurbano”.

Otra de las preguntas que recibió el empresario fue si él mismo se va a postular a la presidencia de la Nación. “Aún no lo sé”, respondió. “Mi trabajo en los últimos 30 años fue ser un arquitecto de la conversación. Creo en el disenso, en el pluralismo, en la libertad de expresión. Con mis medios de comunicación siempre intenté que haya voces diversas”.

El empresario se refirió a las principales figuras de la política nacional

En referencia a su cosmovisión ideológica, Hadad evocó a un célebre filósofo alemán. “Yo sigo creyendo en [Friedrich] Hegel, que decía que hay una tesis, una antítesis y después una síntesis. El nuevo pensamiento autoritario no quiere eso. Quiere verdades absolutas en 140 caracteres”, apuntó.

Según Hadad, lo que le falta saber para tomar una decisión sobre si candidatearse o no a la presidencia “son las reglas del juego”. En esa dirección, profundizó: “Con la eliminación de las PASO, el Gobierno está en contra de que aparezcan figuras nuevas en la política”. “Entonces, si al Gobierno no le gusta una herramienta electoral tiene todo el derecho a cambiarla, pero para el próximo mandato. Es poco ético intentar cambiar las reglas del juego a mitad del camino”.

Durante otro pasaje de la entrevista, Hadad teorizó sobre la vigencia de las PASO y el rol de la senadora libertaria Patricia Bullrich. “Ella es una guerrera: una mujer muy inteligente. Y no me sorprendería que le pida unas PASO al Presidente”, dijo el empresario de medios, y planteó una serie de interrogantes: “¿O eso qué tendría de malo? ¿No saldría Javier Milei mucho más fortalecido?”.

Sobre la actual discusión política, el empresario opinó: “Las redes sociales no deben ser el campo de batalla de los políticos. Hay gente que se queda con el teléfonos y cree que esa es la realidad. Cuando la realidad es mucho más compleja”.

Como contraparte, Hadad también analizó la injerencia de la IA en los procesos electorales. “Creo que nunca hubo tantas posibilidades de tener tanta información como en estos tiempos. Si hace 50 años un presidente hubiera tenido toda la información que cabe en un teléfono celular, no se lo hubiera creído. Hoy un aparato así tiene más poder que un presidente norteamericano de esa época”, consideró.

“Me preocupa que el Estado argentino no tenga un funcionario capacitado en materia de IA, cuando ese tipo de tecnología va a definir los próximos empleos y va a influir de manera determinante en la educación de nuestros chicos”, cerró Hadad.