Massa compartió una foto con Lula y otros dirigentes peronistas fueron a apoyar al candidato del PT

El Tribunal Electoral confirmó este domingo que Flávio Bolsonaro y Lula da Silva irán a segunda vuelta el 25 de octubre para definir cuál de los dos será el nuevo presidente de Brasil. Unas horas antes del desenlace electoral, Sergio Massa subió una foto en la red social X con el actual mandatario y candidato por el Partido de los Trabajadores (PT). En sintonía con el líder del Frente Renovador se pronunciaron el senador Eduardo de Pedro y la diputada Victoria Tolosa Paz.

En su publicación, además de una imagen en la que se ve Massa abrazando a Lula, el dirigente peronista sumó tres emojis: una bandera brasileña, una argentina y un corazón.

El posteo de Sergio Massa

Dentro del mismo tuit, Massa compartió una foto del actual mandatario brasileño exhibiendo una remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, con el mismo estilo de la bandera que se exhibió en el último Mundial luego de que la selección argentina venciera por 2 a 1 a Inglaterra en semifinales.

La segunda foto que subió Massa

En la misma dirección que el exministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández, se pronunció la legisladora Victoria Tolosa Paz. “Como hace cuatro años, volvemos a estar acá para acompañar a Lula en este nuevo desafío”, posteó en su perfil de X, acompañado de una imagen abrazando al candidato del PT.

Más abajo, Tolosa Paz siguió: “Con la misma esperanza, con la convicción intacta y con el deseo de que Brasil siga avanzando por el camino de la transformación, la inclusión y la dignidad de su pueblo, una senda que debemos retomar en Argentina a partir de octubre del 2027″.

El tuit de Tolosa Paz

Como cierre de su posteo, la diputada peronista remató: “Con la certeza de que los pueblos de nuestra América tienen mucho por construir juntos, siempre del lado de la democracia, la justicia social y la dignidad. ¡Vamos, Lula! ¡Vamos, Brasil!“.

La historia de Wado en Instagram

La triada de publicaciones pro Lula por parte del peronismo la concretó el senador Eduardo de Pedro. Primero a través de una historia de Instagram, Wado rememoró una imagen originalmente publicada el 27 de septiembre, donde se ve al líder del PT y al legislador abrazados y sonrientes.

Unas horas más tarde, hizo lo propio a través de su cuenta en X, donde escribió: “Lula dedicó su vida a defender al pueblo brasileño. En las buenas y en las malas, es un ejemplo de perseverancia, compromiso y convicción. Hoy, frente a un resultado adverso, acompañamos con la misma fuerza de siempre a un militante de toda la vida, que nunca dejó de luchar por sus ideas y por su pueblo”.

El mensaje que compartió De Pedro luego de la derrota de Lula

Wado definió al fundador del PT como “un gran líder latinoamericano, con quien compartimos el sueño de una Patria Grande libre, próspera y soberana”.

Como corolario, el senador peronista también hizo mención a la segunda vuelta que el actual mandamás de Brasil deberá afrontar en unas semanas. Sobre eso, apuntó: “Renovamos nuestra esperanza y nuestro apoyo para el balotaje. Deseamos que el pueblo brasileño acompañe a Lula para que pueda seguir construyendo un país con más derechos, igualdad y oportunidades para todos. Las elecciones se ganan y se pierden. Las convicciones, los sueños y el compromiso con el pueblo permanecen. ¡Fuerza, Lula!"

Además, la señal televisiva TN señaló que tanto De Pedro como Tolosa Paz se encuentran presentes en el búnker del PT en San Pablo, oficiando como veedores internacionales de la elección presidencial brasileña.

Cómo se definió la primera vuelta

Luego del primer recuento general, Bolsonaro, hijo del expresidente Jair, logró cerca de las 21 del domingo el 47,20% de los sufragios frente al 44,96% para Lula (99% de las mesas escrutadas). La diferencia se achicó de los 10 a los 2,2 puntos tras el conteo en los estados del noreste.

Así, los dos candidatos ‌más votados pasan a la ⁠segunda vuelta tras ⁠una campaña centrada en las preocupaciones por el creciente costo de la vida, la corrupción ‌y la ​inseguridad en la vida cotidiana de los brasileños.

Las elecciones en Brasil son clave para el futuro político de América Latina tras las importantes victorias logradas por aliados de Trump en la región a principios de este año. El próximo mandato presidencial comenzará el 5 de enero de 2027. El ganador asumirá la dirección de la mayor economía de América Latina —con un Producto Bruto Interno de US$2,64 billones anuales— y de una nación con 214 millones de habitantes. Si Lula gana, Brasil mantendrá distancia respecto de Washington y conservará su alianza con Beijing. Una victoria del senador Bolsonaro, en cambio, supondría un nuevo triunfo para Trump.

Lula y Bolsonaro dispondrán de tres semanas para intentar atraer a los moderados que no los apoyaron en la elección del domingo.