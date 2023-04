Solo en Off: Sin reelección, el Presidente se pierde también una cumbre en el caribe mexicano

escuchar

El presidente Alberto Fernández lo tenía todo preparado. El primer fin de semana de mayo, como él mismo lo adelantó en un acto público, estaría en el paradisíaco balneario mexicano de Cancún para conversar, junto a otros presidentes de la región, sobre medidas para combatir juntos el flagelo de la inflación, que azota al continente pero que se da, con fuerza casi insuperable, en nuestro país.

Su propia decisión de no ser candidato a la reelección, expresada el viernes, y algunos movimientos de sus aliados como Luiz Inácio Lula da Silva, hoy adversario retórico de Washington y cómodo con la compañía de Rusia y China, habrían incidido para tornar inviable el encuentro a nivel presidencial, un cónclave que según fuentes diplomáticas confiables fue en principio “postergado”, y se llevará a cabo a nivel “ministerial”, con la presencia eventual de cancilleres y ministros de Economía.

El primero en “bajarse” de la invitación, lanzada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (ayer anunció que tiene Covid, además), fue el presidente chileno Gabriel Boric, que justo por esos días estará atento a la elección de consejeros constitucionales que debatirán el nuevo texto de la constitución del país trasandino. El presidente chileno tiene, como casi todos en la región, menos problemas con la inflación que Argentina, y de hecho proyectan tener menos de dos dígitos hacia fines de año.

A la ausencia de Boric se suma, en principio, el belicoso discurso que Lula viene sosteniendo, en principio para solidificar su alianza con Rusia y China, sus socios en el Brics junto a India y Sudáfrica.

Alberto Fernández, al recibir a Luiz Inácio Lula Da Silva en Buenos Aires para la Cumbre de la Celac Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Si bien cerca del canciller Santiago Cafiero se resisten a opinar sobre la política exterior brasileña, lo cierto es que las posturas de Lula sobre la guerra en Ucrania incomodan al Gobierno, necesitado como está de apoyo norteamericano en su negociación con el FMI.

De todos modos, la agenda internacional del Presidente incluye una próxima cita cara a cara con Lula, a fines de mayo, en los que podría tratarse la revitalización de la Unasur, a la que ambos países se reincorporaron hace pocos días. El Presidente también estará en la cumbre del Mercosur, la última de su mandato, prevista para principios de julio en Puerto Iguazú.

Los misteriosos últimos pasos de Aracre por la Rosada

El martes, Antonio Aracre dejó de ser el jefe de asesores del Presidente. Pero pocos lo vieron el lunes, en la sala de periodistas de la Casa Rosada, minutos después del fatídico almuerzo con el Presidente que derivó en escándalo y su salida del cargo.

Aracre y Alberto Fernández

Testigos vieron a Aracre, “como buscando a alguien” en la sala, a eso de las 14.30. Tal vez atento a las recomendaciones de la portavoz Gabriela Cerruti, que le recomendó “no hablar de economía con periodistas”, Aracre dijo que se tenía que ir y partió, raudo, sin explicar su efímera aparición ni la velocidad de su partida.

Fue, por cierto, su último día de trabajo en Balcarce 50. Después renunció, borró los mensajes con los periodistas, y de paso bloqueó a Cerruti de sus contactos en WhatsApp .

Un Menem le “copia” a su tío para ganar en La Rioja

Se acercan las elecciones a gobernador en La Rioja, y los candidatos a suceder a Ricardo Quintela (que irá por su reelección) aguzan el ingenio para intentar mejorar sus performances. Uno de ellos es Martín Menem, portador del reconocido apellido de su tío, el expresidente Carlos Menem, hoy diputado provincial y candidato del libertario Javier Milei en los comicios del próximo 7 de mayo.

Javier Milei y Martín Menem Instagram @martinmenemok

Desde el comité de campaña del hijo de Eduardo Menem, hasta hace poco empresario y hoy dedicado a la política, parecen haber optado por ir a lo seguro.

“¡Vamos Milei, vamos Martín, vamos Menem!”, gritan a todo volumen en un video de campaña distintos protagonistas del spot, modesto y breve, pero que imita en la entonación y hasta en la música de fondo al recordado anuncio que el expresidente Menem utilizó en la fallida campaña para regresar al poder, en 2003.

La campaña de Martín Menem y Javier Milei que apela a un spot icónico de Carlos Menem

En el video no aparece el rostro de Menem, que no deja de “pegarse” al diputado libertario para sumar adhesiones contra el PJ gobernante.

Lousteau quedó en medio de una pelea de pizzerías

Entusiasmado con el sistema de elecciones “concurrentes” en la ciudad, Martín Lousteau sigue con sus recorridas porteñas, que cada tanto lo meten en algún problema.

Sucedió la semana pasada, cuando el senador y precandidato a jefe de gobierno se topó con dos pizzerías, separadas únicamente por una medianera, ubicadas en el complejo General Savio, en Villa Lugano.

Martín Lousteau se refirió a la situación en Independiente. Captura

Primero apareció el dueño de El Rey de las Pizzas: le contó que lleva 40 años ahí, que los clientes vienen de todos los barrios a probar sus pizzas y que al mediodía hace papas fritas “para los pibes que salen de la escuela”. Pero de inmediato surgió el dueño de MB 10, quien además de invitarlo a probar una porción se ofreció a leerle la carta astral al senador radical. Dicen que le vaticinó un “gran año electoral”.

Prudente, y dispuesto a mantener la línea, Lousteau optó por comer en un solo lugar, así que aceptó el convite de El Rey y degustó el “metro” de napolitana, cocinado mientras el senador estaba en el local de su competidor.

Postales de “paz” en la recordación del Holocausto

El martes, la solemne recordación anual del Día del Holocausto, organizado por la DAIA en el Centro Cultural Kirchner, dio lugar a postales de acercamiento entre el oficialismo y la oposición.

Además de la presencia de los ministros Eduardo “Wado” de Pedro y Jaime Perczyk (que habló durante el acto), otro oficialista como su antecesor en el ministerio de Educación, Nicolás Trotta, compartió escenario con el también exministro de la misma área, pero del gobierno de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro. Los tres recalcaron la importancia de la transmisión de valores y el rechazo al antisemitismo en las escuelas.

Antes de entrar, Finocchiaro se cruzó con Leandro Santoro, diputado nacional kirchnerista. “Tenemos que volver a trabajar en conjunto. A mí, muchos kirchneristas no me saludan porque soy de Pro”, se quejó Finocchiaro, candidato en La Matanza de Juntos por el Cambio. “A mí me pasa lo mismo, pero al revés”, le contó Santoro, y ambos reconocieron que “de los dos lados” de la grieta hay piedras para el diálogo.