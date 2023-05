Daniel Scioli lanzó su primer spot apelando a las PASO y al “voto esperanza”

escuchar

Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente, avanzará esta tarde en su carrera para las próximas elecciones con el lanzamiento de su primer spot con características de campaña electoral. De corte casero y grabado el último viernes, Scioli se muestra allí a favor de las PASO, a las que aseguró que defiende con “convicción”.

Se trata de un punto en común con el presidente Alberto Fernández, quien avala la idea de unas primarias amplias, pero que significa un fuerte contrapunto con Sergio Massa, quien ya las definió como un “gravísimo error” , en tanto que el kirchnerismo se muestra dispuesto a ir unas PASO siempre que no se llegue a un candidato de consenso que “garantice el piso” para entrar al ballottage, como advirtió Cristina Kirchner.

El vídeo se suma a la recorrida que Scioli hizo este sábado en una feria en Plaza de Mayo junto a la ministra Victoria Tolosa Paz y el funcionario de Desarrollo Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Scioli ya fue candidato a presidente en 2015 y perdió por un punto en el ballottaje con Mauricio Macri. Desde entonces ocupó distintas posiciones, como legislador, embajador y ministro de Desarrollo Productivo, cargo del que salió eyectado apenas Massa llegó a Hacienda , para retornar a la embajada en Brasilia.

Daniel Scioli lanzó su primer spot de campaña

El mensaje completo de Scioli dice: “Para mí la opinión de cada argentino y argentina, cuenta. Y cuenta mucho porque el futuro de nuestro país no puede ser una decisión de un grupo pequeño. El pueblo siempre decide mejor”. Y agrega: “Necesitamos escuchar más, necesitamos dialogar más, porque al final no vamos a salir de esta crisis en la que estamos sin entender profunda y honestamente qué nos trajo hasta aquí. Por eso defiendo las PASO con convicción” .

El exvicepresidente y exgobernador de la provincia de Buenos Aires buscó también lanzar un mensaje que se contraponga al que ofrece el libertario Javier Milei, a quien desde el oficialismo vienen subiendo al ring para confrontar en detrimento de Juntos por el Cambio (JxC), por lo que en el tramo final del spot asegura que las próximas elecciones son “una oportunidad única de discutir qué país queremos para nosotros y para nuestros hijos. La Argentina tiene con qué y tiene por dónde. Ustedes deben decidir con su voto nuestro mejor futuro”.

Según pudo saber LA NACION, la grabación se realizó el viernes, en las oficinas que el exmotonauta tiene en el centro porteño, horas después de la entrevista de la vicepresidenta. Y fue a pedido del propio Scioli, que “quería transmitir algunos conceptos”, indicaron desde su entorno. Ese mismo día salió en vivo en cinco noticieros del interior del país: Mendoza, Chubut, San Juan, Jujuy y Córdoba.

El “Bristol test”

Scioli fue uno de los primeros en hablar de su precandidatura, en marzo pasado. Desde entonces comenzó a sumar recorridas por distintos puntos del país y del conurbano, enmarcadas en su función de embajador en busca de lazos con el país vecino, pero sin dejar de tener un tinte claramente electoral. El exmotonautarelata que lo que lo decidió a ir por una nueva candidatura fue el “Bristol test”, como denomina a sus caminatas por la zona marplatense en las que escucha a personas de distintos puntos del país.

Desde el comienzo Scioli se mostró propenso a las PASO y quienes lo frecuentan aseguran que se muestra convencido de que participará en las próximas elecciones. Según reconstruyó este diario, Scioli ya trabaja en un programa de gobierno, algo que reclamaron Máximo y Cristina Kirchner en sus últimas apariciones. Espera terminarlo en breve y quiere que quede asentado en el debate interno que se viene. En el plano económico, propone la simplificación de impuestos (evitando superposición entre jurisdicciones y repatriación de capitales).

Scioli reclama competir en un tablero donde otros pisan con fuerza, como el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, cercano a Máximo y Cristina Kirchner, y el de Economía, Sergio Massa, con quien mantiene una relación tirante. Al combo se suma el gobernador Axel Kicillof, que ya dio muestras claras de preferir buscar la reelección, además del jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

“Esto de querer exponer en una primaria si el Gobierno tiene diferencias o no las tiene, la verdad que me parece un gravísimo error. Nosotros estamos para decirle a la gente cómo va a ser el mañana y no para llenarlos de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida”, había afirmado Massa, en contra de las PASO.