Dany Dayán: “Si decimos ‘Nunca Más’ y apoyamos a Irán, hay allí una gran hipocresía”

Dany Dayán aún está emocionado por el gesto del presidente norteamericano Joe Biden, quien en su visita del miércoles al Museo Yad Vashem de Jerusalén se arrodilló y abrazó a dos sobrevivientes del Holocausto judío. “Fue algo muy emocionante, toda una experiencia”, dice a LA NACION Dayán, que desde agosto del año pasado preside el museo nacional israelí que recuerda la Shoá.

Nacido y criado en el barrio porteño de Floresta (emigró a Israel a sus 15 años) e invitado por el Congreso Judío Latinoamericano –fue orador de un encuentro de esa organización en Buenos Aires hoy domingo–, Dayán estará este lunes en la calle Pasteur durante la conmemoración del nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Dos días después será recibido en la Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández, quien visitó ese museo en su primera gira como Presidente, allá por enero de 2020.

“Si decís y proclamás el Nunca Más, y por otro lado tenés relación con Irán, que niega la Shoá, hay allí una buena dosis de hipocresía” , dice Dayán, un experimentado “halcón” de la política israelí que fue cónsul general en Nueva York y durante años dirigente cercano al exprimer ministro Benjamín Netanyahu.

–¿Qué tendrá de diferente para usted esta conmemoración del atentado a la AMIA en Buenos Aires?

–Asumí como presidente de Yad Vashem en agosto pasado, será el primer aniversario para mí en ese rol. En anteriores conmemoraciones participé desde Nueva York, pero como porteño que aún ama a Buenos Aires siento más cercano el dolor por un atentado en el que quedaron pegadas muy claramente las huellas de Irán. También veré al Presidente en Casa Rosada y firmaré importantes acuerdos educativos y de intercambio de archivos con autoridades argentinas.

–Este año el aniversario estará teñido de dudas por el avión venezolano-iraní que sigue retenido en Buenos Aires. ¿Cómo se ve este hecho desde Israel?

–Israel elogió y apoya la determinación del gobierno argentino en investigar el caso, aunque no nos sorprende lo que ocurre. Como israelí, sé de sobra que Irán es un régimen antisemita, sean los laicos o los religiosos de ese régimen, que llaman a la aniquilación de Israel . Los dos atentados que sufrió la Argentina, en la Embajada de Israel y sobre todo en la AMIA, son pruebas de ese antisemitismo.

–¿No le sorprende que los documentos de los iraníes hayan sido retenidos por sospechas de vinculación con el terrorismo?

–Exactamente. La mayor rama de exportación iraní es el terrorismo y su financiación de maneras ilícitas.

–¿Qué puede pensarse, 28 años después del ataque a la AMIA, sin condenados ni procesados por el atentado?

–Es realmente lamentable. El museo de la Shoá está dedicado a la memoria, pero también a la Justicia. En junio pasado fui recibido por el Papa Francisco, quien me dijo que para él abrir los archivos del Vaticano (de la Segunda Guerra Mundial y vinculados con esa temática) es hacer justicia. Si no tenemos justicia práctica, al menos es deseable que tengamos justicia histórica .

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, coloca una corona de flores en el Salón del Recuerdo del Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, el 13 de julio de 2022. De izquierda a derecha: el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el rabino del Consejo, Israel Meir Lau, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, el primer ministro interino, Yair Lapid, y el presidente de Yad Vashem, Dany Dayan MENAHEM KAHANA - POOL

–Referentes de la izquierda argentina y del kirchnerismo reivindican su vínculo con Irán, en muchos casos en contraposición con Israel.

– Irán es un régimen antisemita que no sólo genera inestabilidad en el mundo sino que también esparce ese antisemitismo por donde puede . Es lamentable que desde algunos sectores se le dé algún tipo de legitimidad. Cuando Teherán dice que quiere borrar a Tel Aviv del mapa, no se refiere sólo a los edificios, sino a las personas. Y creo que el mundo ya pagó muy caro una vez cuando declaraciones antisemitas y genocidas [las del líder nazi Adolf Hitler] no fueron tomadas en serio. Si alguien dice ‘Nunca Más’, y por otro lado avala a un régimen que usa ese vocabulario, hay allí alguna medida de hipocresía . Si decís Nunca Más, eso hay que confrontarlo con la realidad y en todos los casos.

–Recibió en el museo en las últimas semanas a dirigentes como el kirchnerista Eduardo de Pedro y el macrista Horacio Rodríguez Larreta. ¿Notó ese compromiso en ellos?

–Vi un compromiso muy grande de combatir el antisemitismo en el país, sobre todo por medio de la educación. Estoy muy entusiasmado con eso, vamos a firmar un acuerdo con el ministro Jaime Perczyk en ese sentido y en el marco de nuestros esfuerzos educativos, lanzamos la semana pasada un curso masivo online en español llamado El Holocausto: el abismo de la humanidad. Con los visitantes de Argentina no hablamos de temas estratégicos internacionales, pero sería muy triste si las lecciones del pasado no fueran aprendidas.