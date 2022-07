El equipo de Martín Guzmán se defiende: “Antes nos decían ajustadores y ahora, que gastamos de más”

Desde el Ministerio de Economía que hoy comanda Silvina Batakis acusaron a su antecesor, Martín Guzmán, de dejar una situación presupuestaria más grave de la informada y un déficit superior al previsto. Sin salir todavía públicamente a defenderse, los colaboradores del exministro reaccionaron: aseguran que los números se corresponden con la realidad de la caja que encontró Batakis, pero enfatizaron que ellos habían advertido que era necesario tomar medidas para acortar el gasto.

“Es un poco raro, primero nos decían que éramos ajustadores y ahora, que nos la gastamos toda” , respondieron exfuncionarios que acompañaron a Guzmán.

Desde el equipo de Batakis advierten que se detectaron “costos que no estaban previstos” en las pautas presupuestarias y que el déficit de 2,5% anual acordado con el FMI ya superaba el 4% cuando tomaron las riendas del Ministerio de Economía. Aluden a “medidas” tomadas en las últimas semanas de Guzmán que generaron una explosión del gasto .

“Nosotros creemos que la meta de 2,5% de déficit es factible, es alcanzable”, replicaron exfuncionarios de Guzmán . “Con la guerra, algunos de los gastos previstos en subsidios que creíamos que iban a ser más bajos, eventualmente fueron más altos: tuvimos que pagar GNL entre cuatro y cinco veces más que lo programado inicialmente”, argumentan.

Y recuerdan las advertencias transmitidas al presidente Alberto Fernández y al kirchnerismo. “Siempre hicimos énfasis en que había que avanzar con la quita de los subsidios a las tarifas y con la segmentación, pero una parte de la coalición pensaba que podíamos seguir igual y que eso no iba a complicar el financiamiento”, responden.

Los excolaboradores de Guzmán reconocen que va a ser imposible conseguir financiamiento sin desacelerar el ritmo del gasto público. “Tal vez no nos tomaron en serio”, indican. “ El discurso de Silvina no es distinto al de Martín . Se puede cumplir con las metas, siempre y cuando tenga un aval de la coalición. Son necesarias esas palancas de gestión que no le dieron a Martín. Ahora vemos que salió la segmentación y que eventualmente el Banco Central empezó a operar sobre el mercado de títulos públicos”. Para el equipo saliente, sin aval político, el síntoma del problema se va a expresar a través de dólar.

Una historia rusa