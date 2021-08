Danya Tavella, segunda en la lista de Facundo Manes: “Tanto Cristina como Macri son el pasado”

La segunda precandidata a diputada de la lista Facundo Manes, Danya Tavella, fue muy crítica con la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la cual fue funcionaria.

“Yo fui funcionaria de Mauricio Macri. Creo que hicimos mal muchas cosas y cometimos errores. Hice la autocrítica en lo que a mí respecta, hice la autocrítica con otros colegas y compañeros de gabinete”, reflexionó la contadora y precandidata a diputada en una entrevista con LN+.

“Con el propio expresidente Macri también lo hice (la autocrítica) hacia el final del gobierno. Hace ya un tiempo que no hablo, creo que la última vez que me comuniqué fue en nuestro cumpleaños, porque cumplimos el mismo día”, recordó.

Si tuviera que elegir entre Cristina Kirchner Y Mauricio Macri, Tavella explicó que no podría quedarse con ninguno. Planteó: “Creo que tanto Cristina como Mauricio hoy son el pasado, son expresidentes. Tenemos que empezar a entender que los expresidentes tienen un rol como expresidentes. Después son libres de volver a la política y de generar espacios de debate”.

Y volvió a criticar la gestión anterior: “Nosotros creemos que hacía falta ampliar Juntos. Primero, tener una mirada crítica, una autocrítica de quién ha ejercido el gobierno durante un período, que después no pudo revalidarlo frente a la gente. Fundamentalmente, por errores propios y por no poder satisfacer las expectativas que la gente tenía”.

Pero sí rescató a la exgobernadora bonaerense y actual precandidata a diputada nacional en la Ciudad. “María Eugenia Vidal es una líder política de nuestro país y está en su derecho personal de elegir en cuál territorio se siente más cómoda para esta instancia, que es una legislativa”, señaló Tavella.

Consultada por si votaría a favor de prorrogar el impuesto a la riqueza un año más, dijo con dudas: “Si no es necesario. Habrá que evaluarlo en ese momento. En principio, te diría que no”. Pero, en cuanto a lo tributario, fue más firme: “No podemos poner más impuestos a la producción, porque si no, no salimos más. Hay que bajar los impuestos al trabajo. hay que generar un sistema productivo competitivo”.

Además, planteó que “filosóficamente está en contra” de bajar la edad de imputabilidad de los menores. “Creo que tenemos que trabajar en otras cosas. ¿Vamos a trabajar eso después de haber tenido dos años las escuelas cerradas?”, se preguntó.

LA NACION