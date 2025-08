De Carrió a Pinedo, las reacciones tras el debate por el Garrahan y las universidades en Diputados

La Cámara de Diputados otorgó este miércoles por la tarde media sanción al proyecto que refuerza y garantica el financiamiento a las universidad nacionales. El avance de la iniciativa, que cosechó 158 votos afirmativos, con 75 rechazos y cinco abstenciones, fue celebrado por referentes opositores y criticado desde el oficialismo.

Minutos después de la votación, desde la cuenta oficial de La Libertad Avanza (LLA) en la red social X lanzaron una advertencia que se constituyó como la primera reacción por parte del Ejecutivo: “El superávit fiscal no se negocia”. El breve posteo fue a su vez replicado por el presidente Javier Milei en su muro.

Federico Pinedo, extitular del Senado, cuestionó por su parte: "Ahí siguen muchos diputados votando más gastos sin ingresos, lo que llevaría a los más pobres a volver a tener que pagarlos con impuesto inflacionario. Cada voto de estos fortalece el caso judicial de quien defienda el derecho del pueblo a la no inflación".

El superávit fiscal no se negocia. — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 6, 2025

Del otro lado, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro celebró: “La universidad pública se defiende. El financiamiento universitario tuvo media sanción en Diputados. Ahora en el Senado, vamos a tratar rápidamente el proyecto en Comisión de Educación para convertirlo en ley. El presupuesto de las universidades cayó un 32%. Más de 2 millones de estudiantes y 200 mil docentes necesitan que esta ley se apruebe”.

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica , escribió con mira puesta en el debate por el Hospital Garrahan -se debate otro proyecto que dicta la emergencia en salud pediátrica y establece una recomposición salarial para médicos y residentes-: “No hay plata para los chicos de todo el país que tienen cáncer y enfermedades, pero si hay muchas plata para pagar intereses usurarios en bonos de corto plazo. Eso es perversidad moral“.

La diputada y titular del GEN, Margarita Stolbizer, enfatizó por su parte: “Importante mayoría votando el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente. El Congreso asume su responsabilidad constitucional de asignar los recursos y definir prioridades. Próximo paso, el Senado. Vamos a resistir cualquier intento golpista del Ejecutivo si quiere contrariar este funcionamiento”.

No hay plata para los chicos de todo el país que tienen cancer y enfermedades, pero si hay muchas plata para pagar intereses usurarios en bonos de corto plazo. Eso se llama perversidad moral.

Ningún humanista y ningún creyente debería, en conciencia tolerar esto. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 6, 2025

“La Argentina del futuro necesita universidades públicas de calidad, con trabajadores docentes y nodocentes cobrando salarios dignos, buenas becas para el desarrollo de la ciencia y el crecimiento de nuestro país. A la comunidad educativa: a seguir luchando hasta que este proyecto sea ley!”, insistió Vanesa Siley (UxP).

Daniel Gollan, exministro de Salud bonaerense y actual legislador, reforzó: ¡Gran victoria del pueblo argentino! con 158 afirmativos contra 75 negativos y 5 abstenciones, aprobamos hoy el financiamiento de Universidades!“.

Y Victoria Donda, extitular del INADI y parlamentaria en el Parlasur, completó: “Se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. Contra las amenazas del Gobierno, se sobrepuso el coraje de toda la comunidad”.

Estamos empezando a tratar la Emergencia en Salud Pediatrica y residencias nacionales, y se ve que a los diputados de la Libertad Avanza y del PRO no les importa mucho... pic.twitter.com/9QcjF7lL1v — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 6, 2025

Mientras tanto, la diputada Cecilia Moreau denunció luego de la media sanción: “Estamos empezando a tratar la Emergencia en Salud Pediátrica y se ve que a los diputados de LLA y del PRO no les importa mucho...”.

Lo propio hizo su compañera de banca Sabrina Selva: “Otra vez diputados y diputadas de LLA y el PRO se levantan y se van cuando empezamos a tratar la emergencia del Sistema Pediátrico de la Argentina y del Hospital Garrahan. Algunos hasta se sacan fotos. No tienen corazón y no tendrán perdón. Con la salud no se jode”.

Junto con la emergencia en salud pediátrica y recomposición de los haberes a profesionales, hay otros tres asuntos que se incluyeron en el temario para forzar su tratamiento en comisiones. Las primeras dos iniciativas son impulsadas por los gobernadores mientras que la tercera está asociada a una cuestión reglamentaria:

El reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de manera automática a las provincias

(ATN) de manera automática a las provincias La redistribución federal de lo recaudado del impuesto a los combustibles

Un nuevo reglamento para la comisión investigadora del caso $LIBRA, que tiene como objetivo destrabar la paridad que actualmente le impide funcionar

Tras la votación por universidades, se determinó que el próximo miércoles 13, a las 12, se abra la comisión de Presupuesto y Hacienda para dictaminar sobre el reparto automático de los ATN.

A pedido del peronismo, se buscará además rechazar decretos firmados por Milei. En la lista figuran el DNU 340/2025 (reformula el régimen de la Marina Mercante y limita la huelga) y los decretos 462/2025 (transforma organismos del Ministerio de Economía), 345/2025 (reestructura la Secretaría de Cultura), 351/2025 (modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos) y el 461/2025 (dispone la disolución de Vialidad Nacional).