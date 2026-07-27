De Mendiguren evalúa llevar a Milei a la Justicia por los insultos en La Rural

El exministro de Producción de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, evalúa presentar una demanda contra el presidente Javier Milei por los insultos que recibió este domingo durante la Exposición Rural. “Creo que lo voy a querellar. Si alguien no pone un límite y todo se acepta, si nos parece una gracia, esto es muy grave para las instituciones”, afirmó este lunes.

El episodio ocurrió luego de que Milei encabezara el acto de inauguración de la muestra agropecuaria en Palermo. Más tarde, durante una entrevista en el estudio móvil de Radio Mitre instalado en el predio, el Presidente interrumpió la conversación al advertir que De Mendiguren pasaba frente al lugar.

“Ladrón, Vos Arruinaste El País”, Javier Milei Reconoció A Un Ex Funcionario Y Lo Cruzó En Vivo

“Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”, dijo Milei mientras señalaba con el brazo levantado hacia el exterior del estudio. Cuando uno de los presentes respondió “De Mendiguren”, el mandatario continuó: “Sí. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares”.

Según relató el propio Presidente, el exfuncionario lo miró mientras caminaba por el predio, lo que motivó una nueva descalificación. “Vos, sí, ladrón. Arruinaste el país con [Eduardo] Duhalde y toda su banda”, lanzó. En ese momento, De Mendiguren no escuchó los insultos del mandatario. Recién unos metros más adelante, cuando salía del predio de La Rural, la hija del exministro lo puso al tanto sobre lo que había ocurrido.

Este lunes, De Mendiguren reconoció, en diálogo con Radio Mitre, que le cayeron “mal” las palabras que tuvo el mandatario nacional para con su persona. “Semejantes injurias sin ningún tipo de prueba, tan alejadas de la realidad que molestan. Pero estoy acostumbrado. Venía de Brasil de decirle lo que le dijo al presidente de ese país”, prosiguió el exfuncionario al referirse a los fuertes dichos de Milei contra Lula que generaron una tensa relación diplomática con ese país vecino.

Milei en el stand de radio mitre en La Rural, en el momento que cruza a De Mendiguren

“Escuchar que me robé, ¡lo mismo le dijo a [Luis, ministro de Economía] Caputo cuando le dijo que se había llevado 14 mil millones de dólares! O como a Patricia [Bullrich] que le dijo que tiraba bombas en los colegios y después los nombra ministros. Muchos de ellos tuvieron procesos; yo en mi vida tuve ni un telegrama, no tuve ni una causa, ni una demanda”, se explayó De Mendiguren.

“En lo personal me ofende, aunque me tranquiliza porque sé quién soy. Irónicamente dije que si lo que estaba haciendo era ofrecerme un ministerio le decía que no, porque a todos los que les dijo semejantes cosas les dio un ministerio”, agregó De Mendiguren.

Para el exministro de Producción durante la gestión de Duhalde, llevar a la Justicia al mandatario nacional sería porque con este tipo de agravios se ve afectada “la institucionalidad argentina; nos acostumbramos a que esto pase a ser normal, que un presidente pueda agredir de esta forma, absolutamente infundada, y lo dejamos pasar”.

Sobre la pesificación asimétrica

La pesificación asimétrica fue una medida económica aplicada en Argentina en el año 2002 durante la presidencia de Duhalde y consistió en la conversión forzosa a pesos de los depósitos y las deudas en dólares bajo reglas diferentes para bancos, ahorristas y deudores.

“Este tema fue una ley y no algo de De Mendiguren”, recordó el entrevistado y contó que en un debate televisivo con Domingo Cavallo le dijo que quien había propuesto el 1 a 1 “fue Mario Bleger, alguien a quien él trajo a Argentina. Hubo una reunión en la que se presentó un informe que decía que, si las deudas no se pesificaban, la incobrabilidad del sistema financiero iba a ser del 85%; si se pesifican, sería del 15. Demoledor”, explicó De Mendiguren.

“Al presidente Milei le gusta mucho el tema americano; lo que se hizo acá fue una copia exacta de lo que hizo Estados Unidos cuando salió del patrón oro. Se dejó sin efecto la conversión y el gobierno local decretó la ilegalidad de la tenencia de oro”, prosiguió De Mendiguren.

La pesificación asimétrica fue una medida económica aplicada en Argentina en el año 2002 durante la presidencia de Duhalde y consistió en la conversión forzosa a pesos de los depósitos y las deudas en dólares bajo reglas diferentes para bancos, ahorristas y deudores.

Ayer, durante la entrevista radial, el mandatario nacional acusó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por financiar la “campaña antiargentina”. “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25 por ciento de los recursos salió de ahí... y después vienen a hablar de interferencias", sostuvo Milei. “Además, [los brasileños] jugaron un rol muy activo en la campaña de 2023, ¿o se olvida que los asesores de [Sergio] Massa eran un grupo de brasileños que mandó Lula? Jugaron activamente en esa campaña", prosiguió el Presidente.

De Mendiguren se refirió al respecto: “No nos ayudó el gobierno brasileño a fines de 2023 cuando estábamos mal. Lula habrá dado apoyo moral, pero económico no lo vi”.