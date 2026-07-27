De Mendiguren le respondió a Milei: “Las ideas se defienden con hechos, no con insultos”

El exministro de Producción nacional José Ignacio de Mendiguren le respondió este domingo al presidente Javier Milei, quien lo acusó de haber perjudicado económicamente al país y lo llamó “ladrón” durante una entrevista en la Exposición Rural de Palermo. El exfuncionario, en tanto, contestó: “Las ideas se defienden con hechos, no con insultos”.

De Mendiguren publicó su respuesta en su cuenta de X y cuestionó el trato recibido por parte del mandatario. “Hoy me tocó a mí, como antes a tantos otros, ser injuriado por el Presidente”, expresó. También marcó que algunas de las personas que en el pasado fueron blanco de descalificaciones por parte de Milei actualmente integran su gabinete.

De Mendiguren fue ministro de la Producción entre enero y octubre de 2002, cuando se produjo la devaluación tras 11 años de convertibilidad Archivo

El integrante del Frente Renovador consideró que ese tipo de declaraciones afectan la investidura presidencial. “Es triste que la máxima autoridad política del país degrade así su propia palabra, y con ella, la democracia de todos”, afirmó. En esa línea, cuestionó que Milei lo atacara desde la exposición pública y el poder que le otorga su cargo. “Es penoso insultar a alguien sabiendo que no tiene el mismo sillón desde donde contestar. No imagino cobardía mayor”, manifestó.

Además, De Mendiguren negó las acusaciones y sostuvo que no era necesario detenerse en ellas. El exministro remarcó que, pese a los distintos cargos que ejerció, no tuvo “ni una sola causa ni denuncia”.

Milei criticó a De Mendiguren en el marco de una entrevista radial

El pronunciamiento se produjo después de un episodio ocurrido este domingo en el stand de Radio Mitre en la Exposición Rural. Tal como informó LA NACION, Milei participaba de una entrevista dentro del tráiler de la emisora cuando interrumpió su exposición al advertir que De Mendiguren pasaba del otro lado del vidrio.

El Presidente levantó el brazo, señaló hacia adelante y dijo: “Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina”. Después de que una persona presente en el estudio identificara al exministro, Milei agregó: “Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”.

El mandatario volvió a dirigirse a De Mendiguren cuando advirtió que el exfuncionario lo miraba. “Vos, sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, le dijo en referencia a su participación en la administración del expresidente.

Antes de la respuesta publicada por De Mendiguren, el Frente Renovador también cruzó al Presidente HZ - La nacion/Hernan Zenteno

Minutos antes, Milei había dicho que en 2001, cuando el gobierno de Duhalde terminó con la convertibilidad y sacó la leyenda de billetes convertibles de curso legal, le robó a los argentinos “15 mil millones de dólares”. Prosiguió en su explicación y añadió que Cristina Kirchner hizo algo similar cuando sacó reservas del Banco Central por 10 mil millones de dólares. “La política le robó a la Argentina 45 mil millones de dólares en los últimos años”, señaló y explicó que por eso promueve la reforma a la carta orgánica del Banco Central.

De Mendiguren fue ministro de la Producción entre enero y octubre de 2002, cuando se produjo la devaluación tras 11 años de convertibilidad. Luego fue varios años presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). También fue diputado nacional y funcionario durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Ladrón, Vos Arruinaste El País”, Javier Milei Reconoció A Un Ex Funcionario Y Lo Cruzó En Vivo

Antes de la respuesta publicada por De Mendiguren, el Frente Renovador también cruzó al Presidente. El partido expresó su “más enérgico repudio” a las declaraciones y sostuvo que insultar a un exfuncionario constituía “un agravio inadmisible” que degradaba la palabra presidencial y perjudicaba el debate público.

El comunicado, firmado por Diego Giuliano, presidente del espacio, planteó que las ideas, las políticas públicas y las decisiones de gobierno pueden debatirse, pero rechazó la descalificación personal como forma de ejercer el poder. Además, recordó los cuestionamientos que Milei había dirigido en el pasado contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.