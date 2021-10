De planes sociales a trabajo: el Gobierno confirmó que mañana ingresará el proyecto de ley al Congreso

El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó hoy que mañana ingresará al recinto el proyecto de ley que intentará convertir planes sociales en trabajo genuino y registrado en el sector de la construcción.

“Mañana ingresamos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”, señaló Massa por Twitter.

Mañana ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas.#ArgentinaUnida♥️🇦🇷 pic.twitter.com/mppogzDeKX — Sergio Massa (@SergioMassa) October 6, 2021

El anuncio de Massa se da en el marco del programa “A contruir”, que ya había adelantado el Gobierno este lunes. La apuesta oficial tiene como objetivo “el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales de trabajadores desocupados”, con prioridad para “beneficiarios de planes de asistencia como el programa Potenciar Trabajo”.

De este modo, el pago que reciben las personas beneficiarias de planes sociales pasaría a ser parte del salario en la industria de la construcción con un período de capacitación previa.

El discurso de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer el discurso de cierre del acto de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en donde abordó la problemática del desempleo y los subsidios en el país.

“A nosotros no nos hace feliz que en la Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado”, expresó ayer Fernádez.

“Tenemos que ver cómo convertimos planes sociales en empleo, devolverle dignidad de trabajo a aquellos que lo perdieron, y reconstruir la cultura del trabajo que también se fue perdiendo”, destacó Fernández. Y luego alertó: “Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social. Eso no quiere decir que vamos a terminar con los planes sociales, mientras los argentinos lo necesiten lo seguirán teniendo”.

Durante su exposición Fernández resaltó: ”Le digo que sí al trabajo y no al desempleo. Pido que unamos fuerzas. Decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo”.