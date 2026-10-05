De regreso de París, Javier Milei vuelve a reunir al Gabinete en la Casa Rosada

Tras su paso por París, Francia, donde el Gobierno celebró una nueva edición de la Argentina Week, Javier Milei vuelve a reunir este lunes a su Gabinete en pleno.

El encuentro, previsto para esta mañana en la Casa Rosada, se da apenas horas después del triunfo en la primera vuelta de las elecciones brasileñas de Flavio Bolsonaro, a quien Milei apoyó públicamente.

Pasadas las 21 del domingo, el presidente argentino celebró la victoria de Bolsonaro en sus redes. “La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, consignó Milei, que siguió las alternativas del comicio desde la quinta presidencial de Olivos. El próximo 25, Bolsonaro se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el actual mandatario, Luis Inácio Lula Da Silva.

Milei llegó a la Casa Rosada este lunes a las 9:15. Después de la reunión con sus ministros, a las 13 recibirá en el Salón Blanco las cartas credenciales de los embajadores de Bélgica, Irlanda, República de Finlandia y el Estado de Israel.

El Gobierno afronta octubre como un mes al que internamente definen como “clave” de cara a las negociaciones por la reforma electoral. Pese a no tener aún cerrados los números de los apoyos que necesita en el Congreso, en el Gobierno confían poder dar la discusión a lo largo de este mes.

En esa línea se prevé que esta semana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acelere encuentros bilaterales con los gobernadores aliados en busca de alcanzar los votos necesarios para lograr la aprobación del proyecto. El principal objetivo del oficialismo es conseguir la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los primeros encuentros serán con los 13 gobernadores que viajaron la semana pasada a París, y luego con los otros, que no lo hicieron, pero con quienes también apuestan a llegar a entendimientos.

Del encuentro de esta mañana, encabezado por Milei, está previsto que participen Santilli; Luis Caputo, de Economía; Sandra Pettovello, de Capital Humano; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; Mario Lugones, de Salud; Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Carlos Presti, de Defensa, y Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores.

Javier Milei y Flavio Bolsonaro Ettore Chiereguini - AP

Además de ellos, se espera la presencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo.

Mañana, a las 13, varios de ellos participaron de la habitual reunión de mesa política.

El encuentro de este lunes se da después de que la semana pasada no hubiera cónclave, en la previa al comienzo de la Argentina Week.