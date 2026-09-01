Declaración jurada de Javier Milei: qué autos tiene el presidente de la Argentina

El presidente Javier Milei presentó su declaración jurada el pasado jueves ante la Oficina Anticorrupción, donde declaró dos autos por un valor conjunto superior a los $36 millones. El documento patrimonial, correspondiente al período 2025, detalló todo su patrimonio.

En esa nómina de bienes, el mandatario informó la titularidad del 100% de dos unidades. La primera de ellas es una camioneta Mercedes Benz Sprinter 411 CDI F 3250 Street V1 Furgón, fabricada en 2015. El jefe de Estado agregó esta camioneta a su patrimonio en febrero de 2019 y fijó su valuación fiscal en $20.173.600.

Peugeot RCZ Coupé, el modelo que declaró Javier Milei (imagen de otra unidad) Art Konovalov - Shutterstock

El segundo auto que figura en la declaración jurada es un Peugeot RCZ Coupé del año 2013 que compró en enero de ese mismo año. Declaró su valor en $16.254.200, por lo que ambos bienes suman un total de $36.427.800 y mantienen la misma cifra respecto del inicio del período.

Su declaración jurada

El patrimonio total del Presidente alcanzó los $295.182.652 —al cierre del período 2025—, lo que representa un incremento de más de $89.000.000 en relación con los $206.046.375 informados al comienzo del año. La variación responde al crecimiento de los depósitos en dinero y a la actualización de la valuación de su inmueble declarado.

Respecto de sus bienes inmuebles, Milei registró una casa de 100 metros cuadrados ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que compró el 31 de marzo del año 2000. La propiedad pasó de una estimación fiscal de $38.419.071 a un monto de $73.573.546 al finalizar el año.

Milei declaró dos autos Matias Delacroix - AP

En el apartado de dinero en efectivo y depósitos bancarios, el mandatario declaró tener US$ 20.000 en billetes, valuados en $28.920.000 al cierre de la fecha de presentación, y $680.000 en moneda nacional.

Además, consignó varias cajas de ahorro en bancos del país, entre las que se destaca una cuenta en dólares con US$ 65.562 (equivalentes a $94.802.796) y una caja de ahorro en pesos por $38.644.533. A su vez, informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle.

En relación con los ingresos del período, la declaración jurada reflejó entradas brutas por $93.876.197. Ese total surge de dos categorías fiscales: la Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (tercera categoría), por $45.083.979, y la Renta del Trabajo Personal (cuarta categoría), que aportó $48.792.217.

Aun así, al aplicar las deducciones generales correspondientes a aportes jubilatorios, obra social y medicina prepaga por $12.069.473, el resultado neto de las ganancias se ubicó en $81.806.723. Por último, el jefe de Estado declaró consumos y gastos personales anuales por un total de $66.262.044.