Declaración jurada de Karina Milei: uno por uno, todos los bienes informados de la secretaria general de la Presidencia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presentó el jueves pasado su declaración jurada patrimonial correspondiente al período 2025 ante la Oficina Anticorrupción (OA). La funcionaria informó un patrimonio total de $35.312.784 al cierre del ejercicio.

En la presentación oficial figura como único inmueble un departamento con cochera de 150 m2 ubicado en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, destinado a “casa habitación” —vivienda única, familiar y de ocupación permanente—.

La propiedad, adquirida en julio de 2011 con ingresos propios, pasó de una valuación de $3.992.825 al inicio del año a $28.162.492,74 al cierre del ejercicio (incremento del 605,33%).

El valor de su departamento se incrementó más de un 605% Soledad Aznarez

Respecto del dinero disponible en el país, detalló $500.000 en efectivo y saldos en cajas de ahorro en moneda nacional que sumaron $2.039.503 y $5.983 en dos cuentas principales.

En el rubro “Proveedores de Servicios de Pago” registró $3.852.216, mientras que en moneda extranjera declaró una caja de ahorro con US$ 76,69 equivalentes a $ 110.893 al finalizar el período. En el rubro de créditos impositivos con la AFIP, anotó un saldo a favor de $ 424.085,28 al cierre, mientras que los bienes del hogar alcanzaron los $ 217.610,80.

A su vez, la funcionaria registró deudas bancarias por un monto total de $969.471 al concluir el ejercicio. Ese pasivo estuvo distribuido entre el Banco Santander Argentina, por $909.097, y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), por $60.374. En materia de ingresos, reportó una entrada bruta por trabajo personal de $46.592.078 durante el período.

La secretaria general de la Presidencia tuvo ingresos por trabajo personal de $46.592.078 Presidencia

Sobre esa cifra declaró deducciones generales por $13.467.871,98, compuestas por aportes a fondos de jubilaciones ($4.669.785,76), servicio doméstico ($4.507.505,52), obra social ($2.547.155,84), cuota médico-asistencial ($1.743.379,26) y seguro de vida ($45,60).

El ingreso neto tras esos gastos fue de $33.124.206, en tanto que los gastos personales o monto consumido sumaron $33.688.374.

La declaración de su hermano

El patrimonio total de su hermano, el presidente Javier Milei, alcanzó los $295.182.652 —al cierre del período 2025—, lo que representa un incremento de más de $89.000.000 en relación con los $206.046.375 informados al comienzo del año.

Sobre sus ingresos durante el año de gestión, la declaración jurada reflejó entradas brutas por $93.876.197. Ese total surge de dos categorías fiscales: la Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (tercera categoría), por $45.083.979, y la Renta del Trabajo Personal (cuarta categoría), que aportó $48.792.217.