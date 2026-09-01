Declaración jurada de Luis Caputo: uno por uno, todos los bienes y depósitos informados por el ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción (OA). Se desprende de allí que tiene ahorros por 13.030 millones de pesos, de los cuales en el extranjero tiene depositados algo más de 12.422 millones. Es decir, el 95 por ciento.

El funcionario presentó luego una rectificación y dijo que tiene ahorros por $19.509.370.287,24. De esta manera, es el ministro con más bienes y dinero declarado tras las salidas de Gerardo Werthein y Mariano Cuneo Libarona.

En la Argentina, Caputo tiene poco más de 600 millones de pesos divididos en tres cajas de ahorro (una con $581.680, otra con $742 y otra $44), una caja de ahorro en dólares que valuó en $23.157.747,84 y cinco plazos fijos por algo más de $584 millones. Además, tiene $122.000 pesos en efectivo.

En cuanto a los depósitos en el extranjero, Caputo declara un total de dinero equivalente a 12.422.144.637,42 pesos, de los cuales la mayor parte corresponden a una cuenta corriente en dólares que tiene el equivalente a 11.739 millones de pesos. No se informa en qué país están depositados los fondos. En anteriores presentaciones había precisado dónde estaban esos fondos. Había declarado dinero en Estados Unidos y en la Isla de Man.

Entre sus inversiones figura una participación en Anker Latinoamericana, la consultora que Caputo compartía con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central. Caputo declara acciones de esa sociedad por $61,2 millones por el 50% de la participación, pese a que afirmó que la empresa dejó de operar como consultora en noviembre de 2023, antes de su llegada al Ministerio de Economía.

También declara una participación en Ancora Investments LP, sociedad registrada en Canadá, y que en la declaración jurada se identifica dentro de la categoría “Otros bienes en el exterior”. Allí tenía al comienzo de 2025 una inversión valuada en $1.870 millones, que al cierre del año pasó a $888 millones. La caída declarada es de $982 millones, equivalente a aproximadamente 52,5%.

Entre los bienes inmuebles declarados figuran:

- Una casa de 365 m² en Ciudad de Buenos Aires, destinada a casa habitación.

- Un departamento de 200 m² en Recoleta, recibido por herencia.

- Un terreno rural (con vivienda) que tiene una superficie de más de 8 millones de m² en Alberti.

- Una casa de 617 m² en Villa La Angostura.

- Un terreno de 3.765 m² en Benavídez.

- Un terreno de 100 m² en Pilar.

- Tres cocheras.

Según la declaración, todos estos bienes fueron adquiridos antes de que Caputo fuera funcionario del gobierno de Mauricio Macri, con excepción de dos cocheras incorporadas el 25 de noviembre de 2016.

Además, informa:

- Más de $2,288 millones en acciones de Palmeral Chico, en donde declara una participación del 89%.

- $459,5 millones en acciones de Sacha Rupaska, correspondientes a una participación del 33,33%.

En el caso de Sacha Rupaska, el ministro comparte la sociedad con Luis María Méndez Ezcurra, esposo de su hermana Rossana Pía Caputo.