Declaran en Comodoro Py dos funcionarios que le pagaron gastos personales a Adorni

Dos nuevos testigos declaran esta mañana en la fiscalía de Gerardo Pollicita, en la causa por presunto enriquecimiento contra Manuel Adorni. Se trata de funcionarios públicos que le pagaron gastos personales al exjefe de Gabinete, que luego les restituyó el dinero.

La sospecha de los investigadores es que Adorni pretendía así que no quedaran rastros de sus erogaciones, que no se condecían con sus ingresos.

La primera en llegar a los tribunales de Comodoro Py 2002 fue Gisela Kocsis, que el 2 de junio pasado pagó en efectivo sommiers y ropa de cama en un local de blanquería para su entonces jefe. La factura se hizo a nombre de ella, pero las compras estaban destinadas a equipar la casa de fin de semana de los Adorni en Indio Cua.

Gisela Kocsis, en un pasillo de los tribunales de Retiro

Después entró a la fiscalía Luis Enrique Aluju, también empleado de la Casa Rosada, que según las constancias que están en poder de la Justicia, es el dueño de dos tarjetas de crédito con las que Adorni pagó dos proyectores para videojuegos que costaron $1.831.795 cada uno.

Anteayer, se presentó a declarar Laura Schiuma, quien confirmó que le había prestado a Adorni la tarjeta Mastercard con la que él adquirió un monitor para videojuegos por $2.184.999,05.

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