Declararon dos pilotos que volaban a la quinta sospechada de ser de Toviggino y dijeron que nunca llevaron pasajeros

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky les tomó declaración hoy a dos pilotos que volaron en helicóptero a la fastuosa quinta de Pilar sospechada de pertenecer, en las sombras, a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y dijeron que nunca viajaron con pasajeros al lugar.

Así lo informó a LA NACION una fuente de la Justicia vinculada al caso, que precisó que uno de ellos afirmó que todos los vuelos al helipuerto de la quinta fueron “de entrenamiento”. Negaron, también, haber trasladado bultos.

Entre los dos pilotos suman más de 60 viajes a la quinta de Villa Rosa, informó la fuente judicial, que dijo que el juez buscará ahora averiguar por otros medios si existieron los pasajeros que los pilotos niegan haber trasladado y, en ese caso, quiénes fueron.

En la audiencia de hoy, ante una pregunta del juez, los dos pilotos respondieron que no conocían al presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni a Tovigginio, y que no podrían reconocerlos si les mostraban fotos de ellos, relató la fuente a LA NACION.

Los investigadores no encontraron hasta ahora listas de pasajeros ni constancias de paquetes trasladados. Pidieron información a la empresa para la que volaban los pilotos, Flyzar, para determinar cómo fueron realmente esos vuelos. La versión que dieron los testigos de hoy despierta evidentes sospechas. “El juez tratará de reconstruir por otros medios si lo que dicen los pilotos era realmente ahí”, dijeron en los tribunales.

De comprobarse que los pilotos mintieron, podrían haber cometido el delito de falso testimonio, previsto en el artículo 275 del Código Penal, que castiga con prisión de un mes a cuatro años al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

De quién es la quinta

La Justicia busca determinar quién es el verdadero dueño de la quinta de Villa Rosa. En los papeles, pertenece a Real Central, una sociedad del monotributista Luciano Pantano y la jubilada Ana Conte. Pero la sospecha es que son testaferros de autoridades de la AFA.

Pantano tenía a su nombre una tarjeta de crédito corporativa de la AFA, con la que pagaba, entre otros conceptos, los peajes de los autos que se coleccionaban en la quinta. Esa tarjeta registró gastos mensuales por un monto cercano a los 50 millones de pesos.

Además, en el allanamiento a la quinta, la Policía secuestró un bolso deportivo que llevaba inscripto el nombre de Toviggino y una placa homenaje también destinada a él. Además de los autos de altísima gama, fueron encontrados en la quinta dos kartings como los que usó el hijo de Toviggino para competir en torneos locales.

Noticia en desarrollo