El hombre que le arrojó una botella a Javier Milei el día de su asunción y que lastimó a uno de sus custodios declaró en los tribunales de Comodoro Py y dijo que actuó bajo los efectos del alcohol. “Estaba borracho. No sé qué se me pasó por la cabeza”, sostuvo.

Gastón Ariel Mercanzini, de 51 años, declaró que vive en “situación de calle”, que es adicto a la cocaína desde hace 30 años y que no tiene relación con la política, pero que le “dolió escuchar” que para Milei “el plan de convertibilidad era bueno”. Dijo: “No tengo militancia política, las fotos que aparecieron en los medios con dirigentes políticos me las saqué de cholulo, ni me conocen ellos a mi”. Se refería a imágenes con Sergio Massa, Andrés Larroque y Rodolfo Tailhade que él tenía en sus redes sociales y trascendieron en las últimas horas.

Mercanzini se definió como “un recuperado de adicciones”, que sufrió violencia de niño. “Me anestesié con alcohol y drogas durante años”, declaró. Dijo que a los 13 años tomaba alcohol, que después empezó a consumir marihuana y luego, cocaína.

Sobre lo ocurrido el domingo, relató: “Yo no veía dónde estaba el auto. Solo los gorritos de los granaderos. Agarré y tiré esa botella sin ver si le pegaba a alguien o dónde estaba específicamente el Presidente”.

“Me arrepiento -dijo-. No quise atentar contra el Presidente.” Agregó que le pedía “mil disculpas” al oficial que lastimó y a todos sus familiares. Contó que la botella la agarró del piso. Que siguió su camino sin darse cuenta de lo que había hecho y que después un grupo de personas lo agredieron y le robaron su mochila. “Lo único que quiero es pedir disculpas y donde esté detenido voy a pedir asistencia psicológica”, afirmó. También se disculpó con Milei y su hermana Karina.

Consultado por el fiscal Carlos Rívolo sobre por qué estaba el domingo allí, dijo que fue a ver qué pasaba porque era la asunción del Presidente. “Siempre voy a eventos multitudinarios, el domingo me llevó la masa hacia allá”.

Mercanzini fue funcionario público en la provincia de Entre Ríos: se desempeñaba como director de Cultura en Concepción del Uruguay. En 2013 fue desvinculado por un decreto firmado por el entonces intendente peronista Carlos Schepens, cuando Mercanzini se encontraba en licencia por “problemas personales”.

Sobre su historia, contó que vivía en Entre Ríos y que sus padres lo enviaron a estudiar a La Plata, pero no pudieron sostener sus estudios “por problemas económicos” en la “época de Menem”. Dijo que trabajó de distintas cosas y que se hizo “documentalista”. Fue así como consiguió el cargo de Director de Cultura, en 2007, en Concepción del Uruguay. Tiene tres hijas, una fallecida, y la separación con su exmujer fue “violenta”, según su relato.

El juez de la causa es Ariel Lijo, quien ordenó su detención y dispuso esta indagatoria. A Mercanzini lo representa el defensor público Juan Martín Hermida, el mismo funcionario al que le tocó defender a Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló el año pasado a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner.

Mercanzini admitió que tiene antecedentes penales. “Tengo un antecedente de violencia de género, tengo libertad condicional y en 2021 se me impuso un tratamiento para las adicciones. Se me unificó con una causa de desobediencia a la pena única de tres años en suspenso”.

Gastón Mercanzini, con Andrés Larroque y Sergio Massa, en una movilización en mayo pasado

El domingo, Milei iba con su hermana Karina en el Mercedes-Benz CLK Cabriolet descapotable por Avenida de Mayo camino a la Casa Rosada, saludando a la gente, cuando les arrojaron una botella, que impactó en Guillermo Armentano, uno de los custodios que acompañaban la marcha del auto. La caravana no se detuvo por el incidente y la jornada continuó de forma habitual. Recién el lunes empezó a investigarse lo ocurrido. Revisaron las cámaras de la Ciudad e identificaron al agresor.

En su cuenta de Instagram Mercanzini se define como “entrerriano de Sagitario, amante de las risas del tinto y fotógrafo de este instante...” y comparte imágenes de su militancia kirchnerista.

