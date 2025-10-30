Del desplante al abrazo: el saludo entre Javier Milei y Jorge Macri en la cumbre de gobernadores

La reunión con los gobernadores en Casa Rosada dejó este jueves varias postales que no pasaron desapercibidas. Entre ellas, el abrazo de Javier Milei al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, una foto que difiere bastante de la registrada en el Tedeum por el 25 de Mayo, cuando el mandatario llegó a esquivarle el saludo a Macri.

Esta vez fue distinta. Milei ingresó al Salón Eva Perón de la Casa Rosada y fue al encuentro de cada uno de los gobernadores que lo esperaban allí para dar inicio a la cita con el resto del Gabinete. En su paso, el mandatario saludó uno a uno a los jefes provinciales.

Al turno de Macri, Milei no dudó. “¡Jorge querido!“, exclamó para luego abrazarlo. Lejos quedaron aquellos cortocircuitos con el mandamás porteño, a quien en la previa de las legislativas en la Ciudad llegó a denunciar por “campaña sucia”. Días después de la votación en aquel distrito, se cruzaron en el Tedeum por el 25 de mayo, ocasión en la que quedó por demás evidenciada la tensión entre ambos.

En las imágenes de aquella jornada se puede ver como el mandatario porteño le tiende la mano y Milei sigue de largo, ante un gesto de incredulidad de su interlocutor. Hoy, después de haber recompuesto el diálogo con el líder Pro, Mauricio Macri, y de haber sellado una alianza con los amarillos en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, el panorama pareciera ser otro.

Es que en la provincia de Buenos Aires, con el dirigente de Pro como cabeza de lista, La Libertad Avanza logró dar el batacazo y logró un triunfo impensado en territorio bonaerense. Desde el Gobierno aspiraban a recortar la diferencia de 14 puntos que le había sacado Fuerza Patria en los comicios del 7 de septiembre, pero, en cambio, se pudo anotar una victoria en el distrito de Axel Kicillof.

En territorio porteño, la ministra Patricia Bullrich, dirigente de Pro que responde a LLA, también se anotó una contundente victoria con más de 50% de los votos y una diferencia de casi 20 puntos frente a Fuerza Patria. A ello se le suma, un nuevo acercamiento con Mauricio Macri, a quien el Presidente recibirá este viernes en la quinta de Olivos.

Finalizada la reunión, el propio jefe de gobierno porteño destacó el abrazo del Presidente. “Nos saludamos muy bien (con Milei). Yo siempre digo lo mismo. Nosotros elegimos trabajos complejos y los problemas personales o las cosas que a uno le puede incomodar son secundarias. He compartido momentos felices y otros más tensos. Hoy fue un reencuentro muy agradable. Y eso lo valoro”, señaló Macri ante la prensa, a la salida de la Casa Rosada.

Otro de los gobernadores de Pro, a quien Milei saludó efusivamente, fue Rogelio Frigerio. “¿Qué hacés Roger?”, le preguntó al mandatario provincial, cercano a la Casa Rosada, que supo sellar una alianza electoral con los violetas.

Algo similar ocurrió con muchos de los mandatarios provinciales a los que Milei se acercó esta tarde, previo al inicio de la reunión.

Entre los asistentes estaban Carlos Sadir de Jujuy; Jorge Macri, por la Ciudad de Buenos Aires; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Hebe Casado, vice en Mendoza porque Alfredo Cornejo está de viaje en Francia; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Zulema Reina, vice de Neuquén, por viaje de Rolando Figueroa a Brasil.

También estaban convocados Claudio Poggi de San Luis; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Martín Llaryora, de Córdoba; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Ziliotto, de La Pampa y Claudio Vidal de Santa Cruz.