Del desplante al gesto de cariño: Milei saludó a Jorge Macri mientras el jefe porteño le daba la mamadera a su bebé

El presidente Javier Milei volvió hoy a dar señales de que está dispuesto a sellar su reconciliación con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. Durante su participación en el Tedeum que se realizó en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia, Milei saludó al alcalde en dos ocasiones y se mostró sonriente. De hecho, antes de retirarse, se acercó a Jorge Macri, mientras el referente de Pro le daba la mamadera a Vito, el hijo que tuvo con su esposa, Belén Ludueña.

El saludo entre Milei y Jorge Macri

El vínculo entre ambos se había quebrado después de la tensa disputa entre Pro y La Libertad Avanza que provocaron las elecciones porteñas de mayo del año pasado. En aquel momento Milei se enfureció por la decisión de Jorge Macri de desdoblar los comicios legislativos. Lo interpretó como un desafío al gobierno libertario. También le reprochó que haya contratado consultor español Antoni Gutiérrez-Rubí. Milei tiene un encono personal con Gutiérrez Rubí: lo calificó de “basura humana” y lo acusó de haber orquestado una campaña negativa en su contra en 2023.

Cuando se enteró de que el asesor catalán se había sumado al equipo de Jorge Macri para trabajar en la estrategia electoral de Pro en la Capital, Milei le declaró la guerra al exintendente de Vicente López. Lo sintió como “una traición por la espalda”.

Ante la opinión pública, acusó a Jorge Macri de haber operado para evitar un acuerdo entre LLA y Pro en el distrito porteño. Además, cuestionó con dureza su gestión: llegó a decir que la ciudad era una “mugre” y que los Macri querían “cuidar sus negocios”. En paralelo, los delegados de Karina Milei en la Legislatura porteña lo acusaban a Pro de pactar con Ramiro Marra y Eugenio Casielles, dirigentes que fueron desterrados de LLA, para garantizar la gobernabilidad y no atender los proyectos o reformas propuestas por la filial de Milei en la Capital.

El punto más álgido del enfrentamiento llegó durante la celebración por el 25 de mayo del año pasado. Cuando retiraba de la Catedral tras su participación en el Tedeum, Milei le negó el saludo a Jorge Macri, que se quedó con su mano tendida en el aire. La imagen del desplante queda reflejada en la transmisión oficial y se robó la atención de los asistentes. Fue luego de que el arzobispo Jorge García Cuerva reclamara unidad, fraternidad y tolerancia en su homilía.

“Roma no paga traidores”, escribió luego el Presidente en la red X para justificar su decisión de retirarle el saludo a Jorge Macri. “Saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias”, remató.

La dura derrota que sufrió Pro en los comicios porteños del 18 de mayo de 2025 marcó un punto de quiebre en la relación. Milei celebró el triunfo de Manuel Adorni, quien era hasta ese momento una estrella en ascenso en el mundillo libertario, y Jorge Macri ensayó una autocrítica. Dijo que había sido un error anticipar las elecciones y apartó de su mesa chica de colaboradores a Gutiérrez-Rubí.

A partir de ese momento, el jefe de gobierno porteño intentó acercar posiciones con los Milei. Evitó criticar o confrontar con el Gobierno -ni siquiera reclamó la renuncia de Adorni, por el escándalo en torno a sus bienes- y se mostró alineado con las políticas del oficialismo nacional.

Es más: adoptó una posición acuerdista en las discusiones internas que se dieron en la cúpula de Pro sobre si Macri debía tomar distancia de la Casa Rosada. En la sede de la administración porteña de Parque Patricios no esconden que procuran lograr una alianza con LLA de cara a la contienda de 2027. Jorge Macri ya dijo que pretende pelear por su reelección, una jugada que disgustó a su primo, Mauricio.

En el terreno discursivo, el jefe porteño optó por exhibir mano dura y apuntalar su agenda de “orden” y “control del espacio público”.

Sus gestos tuvieron eco en la Casa Rosada. Primero, el Presidente y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, acordaron con la Ciudad el pago en bonos de cerca de $800.000 millones, en concepto del pago semanal de la coparticipación federal correspondiente a las arcas porteñas. También avanzaron con la firma del traspaso de la Justicia laboral a la órbita de ciudad.

En los festejos por el 25 de mayo pasado, Milei escenificó un acercamiento con Jorge Macri. Lejos de ignorarlo, como había ocurrido en 2025, el Presidente caminó hasta el lugar donde estaba apostado el jefe de gobierno porteño y le dio un abrazo.

Hoy, en la celebración por el 9 de Julio, volvió a dedicarle un gesto afectuoso. Se acercó a Jorge Macri cuando el dirigente de Pro le daba la mamadera a su hijo. “Felicitaciones”, le dijo Milei, mientras acariciaba con su mano la cabeza de Vito. La imagen fue difundida por el jefe de gobierno en su cuenta de la red social “X”.