La frase de Messi que citó García Cuerva: un elogio al juego en equipo el día del triunfo en Qatar

Las palabras de esta mañana de monseñor Jorge García Cuerva en la Catedral Metropolitana repitieron un modelo tradicional. El arzobispo de Buenos Aires empezó con la lectura del pasaje del Evangelio que eligió para la ocasión; como en cada tedeum, advirtió que buscaba ayudar a la reflexión, pese a que algunas frases pudieran ser sacadas de contexto, y dirigió a los presentes -incluido el Presidente- un llamado a la unidad y a la sensibilidad ante los que más sufren. Pero sorprendió en el final, con una cita a Lionel Messi.

Se trata de un fragmento de un mensaje público que el capitán de la Selección argentina de fútbol publicó en Instagram después del Mundial ganado en Qatar. El posteo tuvo más de 74 millones de “Me gusta” y más de 2,2 millones de respuestas. Fueron las primeras palabras de Messi después de ganar la copa.

“Lusail Stadium”, está datado el mensaje. “CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!“, empieza. ”Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros”, dice.

En el párrafo siguiente, Messi incluye la frase que citó García Cuerva: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos… lo logramos!”.

El arzobispo de Buenos Aires se refirió además a este nuevo Mundial. “Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo; sigamos con la camiseta puesta, y con pasión”, dijo, en una arenga futbolística poco frecuente para un tedeum.

Messi y la Iglesia

Messi y su familia son católicos y él expresó siempre su agradecimiento a Diospor el fútbol. “Dios me regaló un don, me eligió a mí, pero después en el camino hice mucho sacrificio, mucho esfuerzo para fortalecerlo”, dijo. Cuando murió el papa Franciso, publicó un emotivo mensaje. “Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar”, escribió.

El sentido mensaje de Leo Messi tras la muerte del Papa Francisco