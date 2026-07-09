La niñera de Cirio dijo a la Justicia que nunca subió a su dormitorio ni vio su vestidor

Milagros Ayelén Escudero, de 27 años, que trabaja como niñera de la hija de Jesica Cirio, declaró ante la Justicia bajo juramento que nunca subió al primer piso de la casa de la conductora de TV en San Vicente y que nunca vio su vestidor, donde un video la mostró rodeada de fajos de dólares en bolsas de plástico que, según los investigadores, sumarían unos US$10 millones.

Escudero, aún empleada de la casa, declaró como testigo bajo juramento de decir la verdad ante el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, que investigan a Martín Insaurralde y su exmujer, Cirio, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Explicó la dinámica de la casa que la pareja compartía en el Barrio Fincas de San Vicente, pero sus afirmaciones dejaron más dudas que certezas, según fuentes judiciales.

La niñera de Jesica Cirio contó que viajó al Mundial con la modelo Redes

Lo más llamativo de su testimonio fue su afirmación sobre el dormitorio principal. Al ser interrogada para que describa el vestidor de la habitación de Cirio e Insaurralde, la niñera aseguró que “no podría describirlo porque nunca ha pasado a la habitación”

Dijo, ante el escepticismo de los funcionarios, que el cuarto del matrimonio estaba en la planta alta y ella se limitaba a circular por la planta baja, donde estaban los ambientes donde estaba Clohe, la hija de la modelo.

Jesica Cirio y su exesposo Elias Piccirillo

Contó que en ocasiones se quedaba a dormir en la casa dependiendo de la rutina de los padres.

De acuerdo con su declaración a la que accedió LA NACION, la niñera reconoció haber visto “los videos publicados en la prensa”, que vio “todo el país”, pero afirmó no recordar haber visto en la casa los elementos que allí aparecían, como unas gorras, una valija y remeras.

Por otro lado, Escudero aportó nombres del resto del personal que circulaba por la propiedad. Mencionó a un chofer llamado Jhony, a un electricista de nombre Sergio y a dos mujeres encargadas de la limpieza, Liz y Nely, con quienes aclaró que no se llevaba bien porque hacían “comentarios malos” sobre su trabajo.

Las bolsas repletas de dólares que incriminan a Insaurralde y Cirio

Además, indicó que cuando ella debía ausentarse, era reemplazada por otra mujer llamada “Meli” o Melisa.

La Justicia citó a otra empleada de la casa en los domicilios registrados, pero está inhallable. Le quieren preguntar sobre el vestidor, considerando que ya no presta servicios para Cirio.

La empleada confirmó la vida de lujos de Insaurralde y Cirio, al detallar los viajes en los que participó como cuidadora de la menor.

Escudero declaró haber viajado al Mundial de Qatar junto a Cirio, la niña y un peluquero de la modelo llamado “Marce”, además de un viaje de fin de semana a Bariloche en el que también estuvo presente Insaurralde.

La testigo confirmó en la actualidad que sigue trabajando para Cirio en su nuevo domicilio en un barrio de Nordelta.

La Justicia concluyó la extracción del contenido de los equipos electrónicos de Cirio y extrajo también el contenido de los dispositivos que aportó LA NACION, con los videos de Cirio en el vestidor y los dólares, publicados por este medio. Además, bajó el contenido de otros dispositivos aportados por el testigo Diego Suárez, que dijo haber visto los videos porque se los mostró Elías Piccirillo, expareja de Cirio.

Ahora, toda la atención está centrada en el resultado del peritaje contable sobre los bienes de Insaurralde, que se conocerá el 17 de julio, donde los expertos determinarán si puede justificar o no su crecimiento patrimonial y cuál es el monto eventual de su enriquecimiento injustificado.