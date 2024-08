Del reproche al cariño: los curiosos diálogos entre Fabiola Yañez y la exministra de las Mujeres

Escuchar

Entre la evidencia que está dispuesta a sumar Fabiola Yañez a la causa en la que denunció a Alberto Fernández se cuenta el intercambio de mensajes que mantuvo con la exministra de las Mujeres Ayelén Mazzina en las últimas semanas, luego de que la ex primera dama le recriminó que le había pedido ayuda y que la exfuncionaria no había hecho nada. Mazzina negó que hubiera existido ese pedido de ayuda.

En la conversación que piensa aportar Yañez a la causa, Mazzina le escribe el mismo día en que apareció la noticia en Clarín ofreciéndole ayuda y poniéndose a disposición. Pero Yañez le hace el mismo reproche que luego hizo en el expediente, donde sostiene que cuando ella le pidió auxilio, Mazzina no la escuchó .

Mazzina entonces le recuerda que Yañez le había dicho que tenía algo para contarle pero que nunca lo había hecho, porque siempre había gente adelante, incluso los custodios. Y la ex primera dama finalmente le agradece en los mensajes que ella se hubiera puesto a disposición e incluso que se ofreciera a acompañarla a España en caso de que lo considerara necesario.

Alberto Fernández cuando le tomó juramento a Ayelén Mazzina Fabián Marelli - LA NACION

La exministra Mazzina se presentó con un escrito ante la Justicia en el cual negó que la ex primera dama le hubiera pedido ayuda. También mencionó que en el viaje que compartieron en Brasil tuvieron una charla en un bar, donde había otras personas, en la que Yañez le dijo que tenía algo que contarle, pero que nunca llegó a mencionarle nada.

La presentación la efectuó ante el fiscal federal Ramiro González esta semana que pasó y se concretó luego de que el fiscal decidió abrir un legajo aparte de la causa violencia de género para indagar si Mazzina faltó a la ley cuando, según Yañez, no hizo nada cuando le contó lo que ocurría. Mazzina dijo que efectivamente la invitó a su despacho pero antes del viaje a Brasil y para realizar actividades conjuntas.

Dijo que estuvo con Yañez “el 22 de abril de 2023, durante un almuerzo en la quinta de Olivos, en el que también estuvo presente el expresidente Fernández”, y sostuvo que desde entonces la comunicación entre ambas “se desarrolló exclusivamente a través de la aplicación WhatsApp” , donde la ex primera dama le proponía hacer actividades en conjunto.

Fabiola Yañez al llegar al consulado argentino en España Facundo Pechervsky

“El 25 de julio de 2023 volvimos a vernos en persona durante un viaje a Brasil con motivo del Primer Encuentro de Integración de Mujeres Latinoamericanas, evento al que ambas fuimos invitadas por el Gobierno de Brasil. En ese viaje, viajamos en el mismo vuelo Yañez, Mariela (la custodia de ella), Jimena (encargada de ceremonial) y una tercera persona cuyo nombre no recuerdo. Mi director de Relaciones Institucionales viajó en otro vuelo, y nos encontramos con él directamente en Brasil. Nuestra llegada fue sobre la hora, por lo que nos dirigimos inmediatamente a los paneles en los que debíamos disertar”, detalló Mazzina.

Mencionó que al terminar cenaron con la comitiva brasileña en un hotel con otras seis personas. “Durante el intervalo entre los paneles y la cena, me retiré a mi habitación para cambiarme de ropa. En ese momento, recibí un mensaje de Yáñez a través de WhatsApp preguntándome dónde me encontraba y sugiriendo que me dirigiera a su habitación para coordinar qué haríamos después de la cena” .

Allí Yañez le dijo que era la primera vez que viajaba sin Alberto Fernández y le preguntó si no iban a un bar. “Me preguntó sobre la conveniencia de usar una gorra para evitar ser reconocida y sobre qué tipo de ropa sería apropiada para la salida”, recordó.

“Es importante aclarar que en ningún momento salimos del hotel para sentarnos en un banco, ni me mostró ningún video o fotografía como ha afirmado. Después de la cena, nos dirigimos en auto al bar con las mismas personas de la comitiva . Allí, compartimos una mesa con la custodia de Yañez (aclaro que nunca estuvo ausente la custodia), mi director de Relaciones Institucionales y tres personas más que formaban parte de la comitiva de Yañez. Permanecimos en el lugar aproximadamente una hora o una hora y media. Hacia la 01:30 o 01:45 horas, regresamos al hotel y nos sentamos en las mesas del patio interno del hotel con su custodia y mi director, conversando otro rato más. Luego, cada una se retiró a su respectiva habitación. Al día siguiente, partimos de regreso a Buenos Aires al mediodía en el avión oficial, acompañadas de la comitiva de la denunciante”, señala el escrito.

Fabiola Yañez y Ayelén Mazzina, en Brasil, en el viaje al que hizo referencia la ex primera dama

Hubo otro encuentro informal donde dice que tampoco le mostró nada, y que así fue hasta diciembre de 2023 que le mandó saludos de fin de año por WhatsApp. “En ese período coincidimos en una cena informal a la que ella asistió junto con el expresidente. En esa cena tampoco hubo ningún intercambio del tipo que menciona la denunciante. Y jamás estuvimos solas”.

Relató que hace diez días, el 4 de agosto, le escribió por Telegram para ponerse a disposición luego de que supo de la denuncia. “Me respondió afirmando que en múltiples ocasiones me había solicitado ayuda y que me había llevado a Brasil para informarme sobre su situación. Añadió que si yo, siendo mujer, no la había apoyado, ¿qué quedaba para el resto de las mujeres?”.