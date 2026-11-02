Denuncian a cinco jueces ante el Consejo de la Magistratura por integrar tribunales de la AFA

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció ante el Consejo de la Magistratura a cinco jueces que integran los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

La organización sostuvo que esa función es incompatible con la magistratura y pidió que se investigue su conducta, que se les apliquen sanciones disciplinarias y que se los intime a dejar de inmediato sus cargos.

Los denunciados son Sergio Fernández, juez de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la AFA; Pablo Fernando Morán, titular del Juzgado Federal 1 de Formosa; Roberto Minguillón, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata; Matías Mancini, del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, y Juan Pablo Rodríguez, de la Cámara Nacional en lo Civil.

Los últimos cuatro integran el Tribunal de Ética de la AFA, según figura en el sitio web de la propia asociación.

Para la ACIJ, la situación viola el artículo 9 del decreto-ley 1285/58, que prohíbe a los jueces ejercer cualquier otra actividad profesional.

La ONG argumentó que los integrantes de los tribunales de la AFA tramitan expedientes, valoran pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias obligatorias para clubes, dirigentes y jugadores, es decir, que tienen funciones “asimilables a las de la judicatura”.

“No se puede ser juez de la Nación y juez del fútbol al mismo tiempo”, afirmó la ACIJ en un comunicado.

Axel Kicillof y Claudio "Chiqui" Tapia; el dirigente de fútbol tiene nexos políticos y judiciales AFA

La presentación agregó que, aun si esa actividad se considerara compatible con el cargo, el Reglamento para la Justicia Nacional exige que la Corte Suprema autorice antes a los jueces que integran comisiones directivas de asociaciones.

Según la ACIJ, en los registros públicos no consta que esa autorización se haya otorgado y tampoco que se haya pedido.

La organización también advirtió que el problema afecta la imparcialidad de los jueces.

Sostuvo que la AFA reúne a muchos actores (dirigentes, clubes, jugadores, abogados, representantes y patrocinadores) que se cruzan con frecuencia en causas judiciales, por lo que los magistrados que integran sus tribunales quedan expuestos a “un número considerable de situaciones que podrían requerir su excusación”.

La denuncia es el segundo paso de un reclamo que la ACIJ inició en diciembre de 2025, semanas después de que se abrieran las causas penales contra Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

El 19 de diciembre, la organización le pidió a la Corte, presidida por Horacio Rosatti, que ordenara el cese de todos los magistrados que integraban los órganos internos de la AFA.

Después de ese pedido, varios jueces dejaron sus cargos en la AFA, por sugerencia del máximo tribunal.

El camarista federal de San Martín, Néstor Barral, renunció al Tribunal de Disciplina. A fines de diciembre lo siguieron dos conjueces de la Corte: Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, que presidía el Tribunal de Ética de la AFA, y Juan Ignacio Pérez Curci, titular de la Cámara Federal de Mendoza, que era árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la entidad.

También renunció Martín Peluso, juez nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, que integraba el Tribunal de Disciplina.

El caso de Barroetaveña mostró el problema del que hablaba la ACIJ. Como juez de Casación, podía llegar a intervenir en la discusión sobre qué tribunal debe investigar a quién pertenece una quinta de Pilar que se sospecha que está vinculada a dirigentes de la AFA. En esa quinta, festejó su cumpleaños Carlos Mahiques, camarista y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia que es camarista y tiene vínculos con los jefes de la AFA Ricardo Pristupluk

La situación de los jueces que siguen en la AFA tiene un antecedente en la familia del ministro de Justicia. Su hermano Esteban Mahiques, diplomático de carrera, integró el Tribunal de Disciplina de la AFA mientras trabajaba en la Cancillería como director de Relaciones Institucionales. Hoy es jefe de asesores del ministro, un cargo ad honorem, y tiene licencia en el servicio exterior.

Aun así, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pedido para ascenderlo a ministro plenipotenciario de segunda clase. El expediente 323/26 deberá pasar por la Comisión de Acuerdos. Los vínculos de los Mahiques con la AFA no terminan ahí: el ministro fue propuesto por la asociación para la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y fue vicerrector de la universidad de la AFA.