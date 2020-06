Gustavo Arribas fue denunciado por actual gestión de la AFI, que lo acusó de haber hecho fichas sobre la orientación ideológica y política de periodistas y dirigentes Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

Gabriel Sued 5 de junio de 2020 • 19:52

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño , denunció hoy a las anteriores autoridades del organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes acusó de una operación de "producción de inteligencia ilegal" que, según la denuncia, tuvo como objeto a unos 500 periodistas, dirigentes sociales, empresarios, políticos y académicos que participaron de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G-20, que se desarrollaron en Buenos Aires en 2017 y 2018, respectivamente.

La denuncia parte de un cúmulo de información que la gestión actual de la AFI encontró en enero pasado en una caja fuerte del Área de Contrainteligencia del organismo. Según la denuncia, ahí figuraban fichas personales de 403 periodistas, 28 de académicos y otras 59 personas. Esas fichas, rotuladas con colores rojo, amarillo y verde, incluían una foto y un perfil elaborado a partir de datos de las cuentas de redes sociales de cada uno. En muchos casos, se definía la orientación política de la persona investigada; en particular, su grado de afinidad o de oposición al Gobierno y de otras causas, como el feminismo.

"Siempre con posturas contra el Gobierno", "Se opone fuertemente al kirchnerismo", "Hay una [foto] con Estela de Carlotto", "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista", son algunas de las referencias incluidas en las fichas, según la denuncia que presentó Caamaño. La causa quedó radicada en el juzgado federal 11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

"Si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social 'Ni Una Menos", manifestó la interventora de la AFI en su presentación.

De acuerdo con la denuncia, la producción de esos materiales viola el inciso 2 del artículo 4 de la ley de inteligencia nacional, que determina que "ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

Consultados por LA NACION , voceros de Arribas indicaron que solo responderá a las acusaciones cuando esté al tanto del expediente. Afirmaron, de todos modos, que en la gestión anterior "no se hizo nunca inteligencia ilegal".

La información presentada por Caamaño también incluye un informe de inteligencia sobre organizaciones sociales y políticas que planteaban objeciones a las cumbres de la OMC y del G-20, como el Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo "Julio Godio", y otro que hace alusión a información obtenida de "fuentes propias" sobre una reunión política convocada contra estos eventos por el Frente de Izquierda (FIT).