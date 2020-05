La Cancillería comunicó su decisión a Singapur el viernes y al día siguiente el amigo del expresidente Mauricio Macri viajó a los EE.UU. Fuente: Archivo

Poco más de cinco meses después de que su "hermano de la vida", Mauricio Macri , dejara la Casa Rosada, el empresario Nicolás Caputo dejó de ser cónsul honorario de Singapur en el país. El viernes pasado, la cancillería argentina le comunicó a sus pares del país asiático que Caputo, empresario de la construcción ligado al expresidente en distintos emprendimientos pasados y por una amistad inalterable, quedaba desafectado de sus funciones, que comenzaron formalmente en diciembre de 2018.

Un día después, y a pesar de las restricciones que impone la pandemia de coronavirus, Caputo embarcó hacia Miami en un vuelo privado junto a su segunda esposa, Agustina Lhez , y el hijo de ambos, casi sin avisar a sus amigos de la política.

"El señor Nicolás Caputo, emblema del conflicto de intereses y los negocios en perjuicio de los argentinos no es más cónsul de Singapur en nuestro país", escribió en la red social Twitter el jefe de gabinete de la cancillería, Guillermo Justo Chaves . El funcionario explicó a LA NACION que el viernes, previo aviso al país que lo había designado, se procedió a la desafectación de Caputo, y que se puso fin "a una situación irregular, dónde un argentino era lobbista de otro país en Buenos Aires".

Fuentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmaron a este diario que Caputo -compañero de Macri en el colegio Cardenal Newman y asesor ad honórem en su etapa de jefe de gobierno porteño- tomó un vuelo de la compañía Royal Class el sábado.

Agregaron que el viaje a Estados Unidos es "legal", ya que se solicitaron los permisos correspondientes. "La nave tenía las inspecciones al día. Se dirigía a un aeropuerto abierto y los pasajeros contaban con la documentación exigida por el país de destino como para poder ingresar", agregaron las fuentes.

Por disposición de Migraciones, del 15 de este mes, los ciudadanos argentinos pueden abandonar el país "siempre y cuando el país de destino los acepte".

Desde el macrismo combinaban la sorpresa por la partida con la defensa del ahora excónsul. "Singapur eligió a Caputo por su influencia e incidencia, no fue Mauricio el que lo designó", afirmó un exfuncionario al tanto del asunto. "Dicen que había conflicto de intereses. ¿Pero qué negocio hizo Nicolás desde ese lugar? Ninguno", retrucaron cerca del expresidente.

Caputo, en la boda de su hija Sonia Crédito: rsfotos-grosby

En febrero pasado, Caputo organizó en Punta del Este el casamiento de su hija Sonia, al que además de Macri y su esposa, Juliana Awada, asistieron dirigentes de Pro como el exvicejefe de gabinete Andrés Ibarra , el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su vice Diego Santilli y el diputado Cristian Ritondo .

"No nos avisó, pero no me extraña que se haya ido. Los kirchneristas vienen por todo", se quejó un dirigente macrista que también estuvo en aquella celebración. Varios exmiembros del gobierno de Cambiemos temen el comienzo de una etapa de "persecución" de exfuncionarios y allegados a Macri por parte del Gobierno luego de denuncias relacionadas con la deuda y el espionaje ilegal, que el kirchnerismo impulsó en las últimas horas.