Desafío de ATE: 714 estatales pidieron un crédito en el Banco Nación, pero a la mayoría se lo rechazaron

En un intento por demostrar que se impuso la discrecionalidad en el reparto de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a funcionarios y diputados aliados de La Libertad Avanza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) activó a 714 afiliados para que inicien el trámite oficial para acceder al mismo beneficio.

De las 714 solicitudes, 623 pedidos fueron rechazadas de manera inmediata, unos pocos casos se aprobaron, pero con cifras insuficientes, y hay otros casos restantes que continúan todavía en trámite sin una resolución, según informar fuentes sindicales a LA NACION.

En las últimas semanas, 714 trabajadores estatales de todo el país solicitaron créditos en el Banco Nación por los mismos montos, plazos de financiación y tasas que les otorgaron a los funcionarios libertarios, pero obtuvieron resultados diametralmente distintos: el más alto ofrecido fue de 55 millones de pesos, mientras que los funcionarios libertarios accedieron a montos de hasta 420 millones, como fue el caso de Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.

Entre las 714 solicitudes de crédito, ATE destacó el caso testigo de un trabajador de PAMI, cuyo ingreso de bolsillo es de $2.076.667 y que cobra su sueldo a través del Banco Nación, el cual calificó a un crédito de apenas $55.000.000 con una tasa de interés del 6% nominal anual, lo que representa menos de la mitad del valor promedio de una vivienda digna de 3 ambientes para una familia tipo (dos adultos y dos niños), de $170.000.000 (120.000 dólares), según un informe de la plataforma inmobiliaria Zonaprop.

El recibo de sueldo de uno de los afiliados de ATE que accedió a un crédito del Banco Nación

Además, el sindicato resaltó que a los afiliados que iniciaron el trámite se les solicitó los últimos tres recibos de sueldo, cruzando datos con otras entidades financieras. En el caso de los trabajadores estatales que completaron los formularios correctamente para solicitar los créditos, 623 fueron rechazados casi instantáneamente, mientras que el resto continúa en trámite sin aprobación.

Otro caso que se destaca es el de un trabajador estatal monotributista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo ingreso es de $1.240.650, que solicitó la suma de 40.000 dólares para la mitad de una propiedad, con una codeudora también estatal, y el mismo fue rechazado en un minuto sin siquiera llegar a cargar la documentación necesaria para avanzar en el trámite.

Cabe recordar que desde el Gobierno aseguraron que los créditos a los que accedieron los funcionarios son los mismos a los que puede acceder cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el gremio indicó que el nivel de ingreso general que detalla el propio Indec ($1.321.353 en promedio) torna imposible acceder a estos créditos.

“Comprobado, los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más. Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos, 10 veces menores que los otorgados a los libertarios y además la mayoría de las solicitudes fueron inmediatamente rechazadas”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

Los trámites se realizaron tanto de manera virtual como presencial en más de 150 de las 709 sucursales del Banco Nación.