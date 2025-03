La nueva Corte | El Gobierno dice que no esperaba el voto de García-Mansilla y que ahora Lijo deberá decidir si renuncia

En la Casa Rosada, esta mañana seguían minuto a minuto la suerte de Ariel Lijo y su pedido de licencia para asumir en la Corte “en comisión” sin renunciar a su juzgado de Comodoro Py. Pasadas las 10, cuando trascendió en los medios de comunicación que ya había tres jueces (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla) que le habían denegado el permiso a Lijo, los teléfonos del Poder Ejecutivo comenzaron a tronar. “No es cierto, todavía no están las firmas”, lanzó un importantísimo colaborador de Javier Milei que caminaba raudo por un pasillo de la sede de gobierno.

Hubo varios minutos de confusión en la Casa Rosada. Desde afuera, se reportaba enchufado a su teléfono el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que fue quien en todo momento movió los hilos para intentar que Lijo y García-Mansilla se sentaran en la Corte . Cerca de Milei imaginaban que, por la formación de García-Mansilla, resultaba difícil para él votar a favor de otorgarle la licencia a Lijo. Pero esperaban que, dado que él fue nombrado en comisión en el mismo decreto presidencial en el que fue designado Lijo, de mínima, se abstuviera.

Asamblea Legislativa, Milei. El Asesor presidencial Santiago Caputo en los balcones del recinto, lo acompaña El Gordo Dan, Daniel Parisini Rodrigo Nespolo

Pasadas las 12.30 circuló un borrador de la resolución con las tres firmas, sin número y sin la postura del cuarto juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que fue quien desde el día uno promocionó el ascenso del Lijo al máximo tribunal. La resolución oficial se conocería recién a las 16, dijeron cerca de este juez. Lorenzetti podrá optar por pronunciarse o por no hacerlo.

Cómo sigue

En el Gobierno aseguran que pretendían que la Corte Suprema le otorgara la licencia extraordinaria al juez federal. Y dicen que no van a retirar su pliego del Senado. Dicen que, si finalmente se oficializa que su licencia salió rechazada, “será decisión de Lijo” renunciar a su juzgado en Comodoro Py para ascender al máximo tribunal o, en cambio, aguardar en su posición hasta conseguir el acuerdo de la Cámara alta. “Es una decisión personal de un tercero, no nos metemos”, afirman.

Fuentes cercanas a Lijo informaron hoy, cuando se conoció la decisión de la Corte, que él no planea renunciar a su cargo y que apuesta que el Senado le de su acuerdo para asumir en el alto tribunal de forma definitiva.

Lijo hubiera acumulado mucho poder si hubiera accedido al máximo tribunal sin perder su influencia sobre los tribunales federales, donde se tramitan las causas de corrupción. Pero todo indica que Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla hoy le obturaron esa posibilidad.

Ahora, el Gobierno podría enfrentar un nuevo round en el Senado porque los bloques de la oposición evalúan pedir una sesión especial para la semana próxima para tratar los pliegos de los dos jueces. En la Casa Rosada siempre dijeron que la Cámara alta no puede revertir las designaciones en comisión de Lijo y de García-Mansilla y que ellos deben desempeñarse en el máximo tribunal, sí o sí, hasta que se inicie un nuevo período legislativo, en 2026.

Pero, con la licencia de Lijo rechazada, la situación de los dos jueces no será la misma, porque el magistrado de Comodoro Py todavía no prestó juramento en el máximo tribunal mientras que García-Mansilla sí.

Al Gobierno, toda esta trama que empezó hace un año le insumió un fuerte desgaste político. Cuando Milei se convenció del plan para postular a Lijo y al catedrático García-Mansilla lo hizo convencido de que el juez federal juntaría en el Senado los votos para sí y para el otro candidato. Pero eso se trabó, porque el kirchnerismo nunca admitió el perfil conservador de García-Mansilla y ni siquiera firmó su dictamen en la Comisión de Acuerdos del Senado. A partir de entonces, hubo un sinfín de negociaciones y pujas entre la Casa Rosada y el peronismo que no llegaron a ningún lado en la Cámara alta.

Los jueces de la Corte Suprema, incluido Manuel García-Mansilla Captura

Finalmente, para no retroceder, en la última semana de febrero el Gobierno optó por nombrar a los dos por decreto. Pero Lijo no quiso renunciar a su juzgado de Comodoro Py para asumir en la Corte Suprema sin la estabilidad del cargo y pidió una licencia. García-Mansilla, que sacó ventaja en la carrera, no le otorgó el permiso.

En el Gobierno siguen con atención el nuevo paisaje de la Corte. Se preguntan si los votos de hoy implican que se conformó una nueva mayoría, con Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla . Un importante colaborador oficial analizó: “Estamos convencidos de que la mayoría puede cambiar según el tema. Hay asuntos de fondo en los que Rosatti y García-Mansilla, por sus perfiles, probablemente no van a votar juntos”.

Maia Jastreblansky Por