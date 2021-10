Desconcierto entre los consumidores y precios fuera de lista en los primeros controles de precio

LA PLATA.- En la provincia de Buenos Aires comenzó hoy el operativo de control sobre 1400 productos de la canasta básica en cumplimiento de la regulación establecida por la Secretaría de Comercio Interior.

Una primera recorrida arrojó como resultado provisorio que los precios aún no fueron actualizados acorde a la nueva lista de precios congelados. Reinó el desconcierto entre los consumidores mientras los dueños de supermercados y cadenas alimenticias se anotician y se ajustan a las normativas acordadas con el Gobierno.

“Sería importante que los supermercados se adapten. Pero temo que haya desabastecimiento, si el Gobierno los obliga a vender a un valor que no quieren : ya que por lo que veo hay pocos productos de los de precios cuidados”, dijo Ana, una consumidora que intentaba hacer su compra hoy en el hipermercado más grande de esta capital provincial.

“Nosotros no cambiamos los listados aún”, admitió Margarita, gerente comercial del hipermercado más grande de La Plata. " No, no los tienen. Aún están exhibidos los precios cuidados, no los precios congelados”, informó Sebastián Garofolo, que estaba a cargo esta mañana de una inspección programada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, por varios supermercados.

Control de precios en un supermercado de La Plata Matías Adhemar - LA NACION

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acordó los controles anteayer con el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, e intendentes de la zona metropolitana, con el objeto de coordinar medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la fijación temporal de precios máximos establecida sobre los productos de consumo masivo.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia, liderada por Lorenzino confirmó que hoy que en al menos 51 municipios comenzaron los controles. Hay al menos 150 personas que recorren supermercados y cadenas de alimentos. “Nosotros no multamos a los infractores. Se les pregunta por qué no pudieron cumplir, si por falta de stock o falta de precios. Se trata de resolver la situación. Y si no se logra, se notifica a la secretaria de Comercio Interior”, dijo el funcionario a La Nacion.

“Recién mañana van a tener los precios nuevos”, afirmó Garófalo, durante su recorrida por los hipermercados.

Todos los intendentes del área metropolitana fueron convocados a participar de los operativos de control; no obstante los jefes comunales de Juntos por el Cambio desistieron de la invitación.

En cambio confirmaron que participarán de los controles los intendentes de Lomas de Zamora, Marina Lesci; de Moreno, Mariel Fernández; de Presidente Perón, Blanca Cantero; de Quilmes, Mayra Mendoza; y los jefes comunales de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Ezeiza, Alejandro Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de General Las Heras, Javier Osuna; de San Martín, Fernando Moreira; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Pilar, Federico Achával; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Tigre, Julio Zamora; y de Morón, Lucas Ghi.

Cuidar el bolsillo

“Desde la Provincia respaldamos y vamos a acompañar las medidas que está implementando el gobierno nacional para cuidar el bolsillo de la gente”, aseguró Kicillof anteayer al lanzar el operativo y agregó: “Nuestra propuesta es trabajar junto a los municipios en materia de controles, ya que estamos observando un crecimiento muy acelerado de los precios que lleva a que, si bien las y los argentinos están mejorando sus ingresos, terminan consumiendo lo mismo”.

“Mientras seguimos conversando, hemos publicado una resolución que abarca a una canasta amplia y diversa con más de 1.400 productos ”, señaló Feletti e indicó: “Esta medida requiere ahora de la presencia del Estado, con los diferentes organismos del Gobierno monitoreando que se cumplan los precios acordados”.

Por su parte, Feletti hizo hincapié en que “se había deteriorado la relación entre la canasta básica alimentaria y el salario de los trabajadores, y observamos que en los primeros días de octubre algunos precios habían aumentado del 10 al 20 por ciento”. “Frente a esta situación, convocamos a productores y empresarios de cadenas mayoristas y minoristas para plantear que había que retrotraer los precios a los de principio de mes y congelarlos por 90 días”, añadió.

En tanto, Insaurralde afirmó que “vamos a acompañar esta medida para demostrar que hay un Estado que está trabajando para defender el bolsillo de sus ciudadanos y ciudadanas”.

“Hay que ponerse a la cabeza del control de los precios: desde la Provincia y los municipios vamos a aportar territorialidad para cuidar el bolsillo de los y las bonaerenses”, concluyó Kicillof.