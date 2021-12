Desde la vuelta de la democracia, solo Mendoza no repitió gobernador

CÓRDOBA.- Desde el regreso de la democracia, Mendoza es la única provincia que no repitió nombres desde 1983. Su Constitución no permite la reelección para el período siguiente. Formosa, Córdoba y San Luis son las que menos gobernadores tuvieron, ya que repitieron los mismos nombres haciendo uso, al máximo, de las posibilidades de reelección (Formosa, directamente, no la limita). En ese mismo período hubo solo cuatro distritos intervenidos: Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes.

La lista de gobernadores que más períodos estuvieron al frente de una provincia -sucesivos o no- la lidera el formoseño Gildo Insfrán con siete seguidos; le sigue, en San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, con cinco, también continuados. Con tres hay varios: en Salta, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey (sucesivos en ambos casos); en La Rioja, Ángel Maza (no completó el último); en Córdoba, Eduardo Angeloz; José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

Gildo Insfrán es la antítesis a Mendoza: lleva siete gestiones en cadena como gobernador de Formosa

Gerardo Zamora, en Santiago del Estero, transita el tercero y Carlos Juárez (no completó el último porque fue electo senador); en La Pampa, Rubén Marín cumplió igual número, lo mismo que Eduardo Fellner en Jujuy; Jorge Busti en Entre Ríos; Jorge Capitanich en Chaco; Juan José Gioja en San Juan y José Alperovich en Tucumán.

Adolfo Rodriguez Saa fue cinco veces elegido en San Luis. Fabián Marelli - LA NACION

Con dos gestiones son muchos en todo el país, en la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra (destituido en el segundo); Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta; en la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá y Daniel Scioli; Ricardo Colombi en Corrientes; Mario Das Neves en Chubut; Jorge Obeid y Carlos Reutemann en Santa Fe; Sergio Uribarri y Gustavo Bordet, en Entre Ríos y Angel Rozas en Chaco.

En iguales condiciones están Jorge Escobar y Sergio Uñac en San Juan; en Río Negro se enlistan Mario Masaccesi; Pablo Verani y Miguel Saiz; en Neuquén, Jorge Sobish y Jorge Sapag; en Misiones, Ramón Puerta, Carlos Eduardo Rovira y Maurice Closs y, en La Pampa, Carlos Verna y, en San Luis, María Lemme.

Desde que Tierra del Fuego se convirtió en provincia, en 1990, José Estabillo fue elegido dos veces; al igual que Fabiana Ríos y Rossana Bertone.

Con y sin límites

Catamarca, Formosa y Santa Cruz son las tres provincias que no ponen límite a las reelecciones de sus gobernadores. En el caso de la primera, hubo ocho mandatarios incluyendo al que cumplió el mandato de Vicente Saadi a su muerte, además Luis Prol fue el interventor por seis meses. Ramón Saadi ocupó el cargo de gobernador en dos oportunidades.

El caso de Santa Cruz es particular ya que en el periodo 1987 -1991 pasaron tres gobernadores por la destitución del electo Ricardo del Val, su vice lo sucedió y renunció y completó el tiempo el presidente de la Cámara de Diputados; después de tres períodos de Néstor Kirchner (el último terminado por Héctor Icazuriaga porque él asumió como Presidente), hubo dos mandatarios entre 2003 y 2007 (Sergio Acevedo renunció y completó su vice); después Daniel Peralta tuvo dos gestiones y Alicia Kirchner cumple la segunda hasta 2023.

Lo de Formosa, por lejos, es el caso más emblemático de las reelecciones sin límite: después de una gestión de Floro Bogado y dos de Vicente Joga, Insfran va por el séptimo. Hasta 2007, las constituciones de La Rioja y San Luis permitían la reelección indefinida pero, desde esa reforma, permiten dos mandatos seguidos.

Schiaretti y De la Sota, cumplieron tres mandatos cada uno en Córdoba; Angeloz, tuvo otros tres. Archivo

Adolfo Rodríguez Saá estuvo al frente de la Provincia cinco períodos; su hermano Alberto va por el tercero -con uno intermedio en el que administró Claudio Poggi-; además hubo dos de Lemme. Hasta 2023, sino media ninguna sorpresa, habrán sido cuatro nombres.

En La Rioja, Carlos Menem fue dos veces gobernador (dejó inconclusa la segunda al llegar a la Presidencia y lo completaron tres porque murió el vice, renunció el vice de la Legislatura y lo terminó un tercero), Maza fue tres veces electo (terminó destituido en juicio político), Luis Beder Herrera terminó esa etapa y fue elegido dos veces más. Además, hubo otros tres mandatarios, incluido el actual, Ricardo Quintela.

La situación en Córdoba se distingue por el hecho de que, cuando se cumplan 40 años de democracia, sólo cuatro personas habrán ocupado la Gobernación. A pesar de que la Constitución Provincial permite solo dos mandatos consecutivos, Angeloz -mediante una interpretación forzada de la reforma constitucional hecha en su propio mandato- cumplió tres; después Ramón Mestre tuvo dos; De la Sota, dos y regresó después de un período de Schiaretti, quien ahora cumple su segundo consecutivo.

Salta permite tres gestiones sucesivas, de las que hicieron uso Juan Carlos Romero y Urtubey. Además de ellos, hubo otros cuatro mandatarios incluido el actual Gustavo Sáenz.