Kicillof viajó a Nueva York y desde allí se refirió al triple crimen de La Matanza

LA PLATA. –El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, siguió las alternativas de la investigación por el triple crimen en La Matanza desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

A cargo del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires quedó la vicegobernadora Verónica Magario, de La Matanza, el distrito donde se cometió el triple crimen y donde tienen lugar las protestas de familiares y amigos de las víctimas.

Magario conoce al detalle la rotonda de La Tablada donde se congregaron los vecinos y amigos de las tres chicas asesinadas.

La vicegobernadora es exintendente de La Matanza, el distrito sacudido por la inseguridad, y se mantuvo al habla con el ministro del área, Javier Alonso, para ordenar un operativo ante la ausencia de Kicillof.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso Enrique García Medina

El gobernador viajó ayer a Estados Unidos para asistir a un homenaje del difunto expresidente de Uruguay, José Mujica. como parte del evento Democracia para Siempre organizado por el Congreso Panamericano, la Universidad de Nueva York y el Foro de Iniciativa Mujica.

En el Boletín Oficial se publicó que, por la ausencia de Kicillof, las atribuciones se conferían temporariamente a Magario.

Las tres jóvenes de La Matanza asesinadas. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Ni el gobernador ni la vicegobernadora preveían el malestar popular en La Matanza tras el hallazgo de los tres cadáveres de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutierrez, en Florencio Varela.

Protesta de familiares de las victimas del triple femicidio de Florencio Varela Gentileza Manuel Casado

Las mujeres fueron halladas descuartizadas según denunciaron los familiares movilizados para pedir justicia. “Les pido que me ayuden, al fiscal, al intendente, a todos; no me importa la política, no me importa nada; quiero que caigan todos”, dijo la mamá de una de las tres mujeres asesinadas.

Brenda y Morena, las dos de veinte años, eran primas entre sí, en tanto Lara no era del mismo barrio y habría sido quien tuvo el contacto con la banda de detenidos.

Desde Nueva York, Kicillof intentó traspasar la responsabilidad por el crimen a la Ciudad de Buenos Aires. “Todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en la Ciudad de Buenos Aires”, escribió en X.

Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA.… pic.twitter.com/lbiIFuDHcK — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 24, 2025

El ministro Javier Alonso dio una conferencia por instrucción del Poder Ejecutivo donde informó que hay cuatro detenidos que son parte de una banda dedicada al narco crimen y también apuntó a la Ciudad de Buenos Aires. Argumentó que la banda tiene base en la villa 1. 11.14, del Bajo Flores.

En cambio, el fiscal Gastón Duplaá mantiene secreto de sumario sobre el desenlace de las tres mujeres que, al parecer, se desempeñaban como trabajadoras sexuales.

Hay cuatro detenidos en la DDI de La Matanza -a una cuadra de la Plaza principal de San Justo, donde está emplazado el Palacio Municipal-. La zona se encuentra cercada por un cordón policial para evitar incidentes en el distrito gobernado por Fernando Espinoza, el socio político de Magario.

Mientras tanto, Kicillof tiene en su agenda participar de un homenaje donde se celebrará la “extraordinaria trayectoria de Mujica: de prisionero político a 40°presidente de Uruguay”. El mandatario viajó con parte de su gabinete.

En el evento están invitados varios presidente y líderes de la región como Yamandú Orsi (Uruguay) Pedro Sánchez (España) Luis Inacio Lula Da Silva (Brasil) Gabriel Boric (Chile) Gustavo Petro (Colombia) más senadores y funcionarios del país local.

Kicillof se reunió con Lula Da Silva

De este modo Kicillof tendrá hoy foto con varios de los líderes de la región.

El presidente Javier Milei también se encuentra en Nueva York, Estados Unidos para participar de la 80° Asamblea de las Naciones Unidas, pero no tiene previsto asistir al homenaje del ex presidente Latinoamericano. Y para otra reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.