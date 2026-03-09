Desde Nueva York, Milei aseguró que el régimen cubano caerá “por decantación”

En medio de su viaje a Estados Unidos para promover inversiones para la Argentina y en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei analizó el panorama mundial, elogió el trabajo de la administración de su par estadounidense Donald Trump y adelantó que para mitad de este año los conflictos habrán llegado a su fin, incluso lo que él mismo definió como “el régimen cubano”.

“Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance. Y, en paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia. Al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba“, consideró el jefe de Estado.

En una entrevista radial que brindó desde Nueva York, a donde viajó para participar de la Cumbre “Escudos de las Américas” y de la inauguración de la Argentina Week 2026, Milei explicó que los procesos bélicos van a haber “encontrado su final” para la segunda mitad de 2026. “Incluida la liberación de Cuba”, detalló.

“En ese contexto, es muy probable que los precios se acomoden. Así es que cuando la Argentina, por una cuestión estacional dada el invierno, pueda tener algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes”, explicó en diálogo con Radio Now y añadió: “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero en donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte: básicamente China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, la situación va a ser más pura y limpia".