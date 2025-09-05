Designan a los integrantes del jury contra el juez que hizo desaparecer 144 monedas de oro decomisadas

Se designó por sorteo el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que deberá resolver si destituye al juez de Mar del Plata, Martin Poderti, acusado de haber robado 144 monedas de oro que habían sido secuestradas en una causa penal.

Según se notificó este viernes al Consejo de la Magistratura, el jury estará en manos de los jueces de Cámara José María Escobar Cello -presidente- y Víctor Arturo Pesino —vicepresidente; los senadores nacionales Rodolfo Suárez y Jesús Fernando Rejal; los diputados nacionales Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato y el abogado de la matrícula federal Antonio Manuel Estévez.

Los encagardos de llevar adelante la acusación, designados por el Consejo de la Magistratura, serán los senadores Luis Juez y Eduardo Vischi, junto al camarista Diego Barroetaveña.

En la misma resolución se emplazó al juez suspendido a designar abogados. Hasta ahora, el juez acusado por el robo fue defendido por el abogado Gastón Marano. Se notificó también a la Defensoría Oficial.

El 27 de agosto último, en un plenario encabezado por el presidente Horacio Rosatti, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó por unanimidad la suspensión y apertura del proceso de remoción de Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

El magistrado está acusado de haber robado 144 monedas de oro cuando era secretario judicial de San Isidro.

La Cámara Federal de San Martín había dispuesto el procesamiento de Poderti, por estimarlo “prima facie” autor penalmente responsable del delito de malversación de caudales públicos.

La apertura del procedimiento de remoción de Poderti se aprobó por unanimidad de todos los consejeros, con la excusación del juez Alberto Lugones.

“No sé como dirían en Roma, pero en Córdoba decimos está complicado… que se defienda como pueda”, dijo el senador Luis Juez, presidente de la Comisión de Acusación tras hacer un repaso del caso.

“El doctor Poderti argumentó que si había alguna inconducta tipificada en un hecho delictivo, lo había hecho como secretario; con todo respeto, en 40 años de profesión, he participado de muchas defensas penales pero la de Poderti me pareció horrible: no podía creer que se defendiera de la prueba de manera tan poco racional”, insistió Juez, antes de la votación.

“Este Consejo asume la trascendencia y gravedad institucional de la decisión que habrá de tomar, cual es la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el jurado de magistrados del doctor Martín Luciano Poderti, señalando que dicho temperamento se adopta en resguardo de la administración de justicia”, sostuvieron los consejeros en su dictamen, que fue aprobado en el Plenario.

Poderti está acusado de la desaparición de 144 monedas de oro valuadas en unos 200.000 dólares.

En lo penal, Poderti está procesado, con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata y va camino a un juicio oral y público, acusado del delito de malversación de caudales públicos.

Se trata de una causa donde se investiga la desaparición de 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, que estaban en una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación y que habían sido secuestradas a una banda de narcotraficantes, cuando el funcionario judicial se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal N°2 de San Isidro. Poderti era el único que tenía la llave y acceso a esa caja.

Poderti ahora está suspendido como juez del tribunal oral federal de Mar del Plata, por lo que avanza en el Consejo de la Magistratura una causa para promover su destitución mediante un jury.

El faltante de las monedas de oro se detectó el 9 de abril de 2024, cuando Poderti ya era juez del tribunal oral federal de Mar del Plata.

Cuando era secretario del juzgado federal N°2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar al banco. Las monedas que estaban allí debían devolverse después de que el acusado fue absuelto.

Durante la investigación, a partir de los registros de la entidad bancaria y filmaciones, se determinó que Poderti ingresó 19 veces en el sector de cajas de seguridad de la sucursal San Isidro del Banco Nación. En el tiempo que se desempeñó como secretario, el actual magistrado fue la única persona que tuvo acceso a la caja de seguridad.

La investigación estuvo delegada en el por entonces fiscal Paul Starc, hoy titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).