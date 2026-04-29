Dónde se puede ver en vivo la presentación de Adorni en el Congreso

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, se presentará este miércoles ante la Cámara de Diputados de la Nación para brindar un informe de gestión. El funcionario comenzará su exposición a partir de las 10.30 con un discurso institucional de una hora de duración.

El centro de su alocución tendrá como ejes los logros económicos del Gobierno nacional, la estabilidad macro, las reformas efectuadas y las medidas pendientes de implementación.

Manuel Adorni Rodrigo Néspolo

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Cómo será la exposición

La jornada parlamentaria contará con la presencia del presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei. Las autoridades de la Cámara baja, bajo la conducción de Martín Menem, proyectan una sesión con una extensión mínima de seis horas.

Esta instancia se desarrolla tras un periodo de silencio público del funcionario, quien permaneció sin realizar conferencias de prensa durante el último mes. Adorni enfrenta actualmente una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, situación que marca un contexto particular para su comparecencia legislativa.

Pedido de apartamientos previos. Camara de Diputados, decidira la permanencia o la reforma de la Ley Nacional de Glaciares. Hernan Zenteno

La preparación de Adorni

El funcionario trabajó durante las últimas semanas en el armado del discurso junto a su círculo de confianza. El equipo técnico incluyó a la jefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, el subsecretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, Ignacio Devitt, y el nuevo secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Esteban Sicilia.

El Gobierno nacional indicó que recibió 4800 preguntas de los legisladores opositores, aunque aclararon que la cifra real es menor dado que muchas consultas se encuentran repetidas.

Manuel Adorni Soledad Aznarez

Tras el discurso inicial, Adorni deberá enfrentar tres tandas de consultas formuladas por los diputados presentes. La incertidumbre persiste sobre el alcance de las respuestas del jefe de Gabinete respecto a las diversas causas judiciales que involucran a la administración actual.

Entre los temas señalados figuran las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.

La exposición ocurre a cincuenta días del inicio de las revelaciones mediáticas sobre el patrimonio y los viajes del ministro coordinador, información que dio origen a la causa penal en curso que hoy ocupa la atención pública.