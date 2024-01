escuchar

CÓRDOBA.- En medio de la pelea con el presidente Javier Milei, que le cuestionó sus gastos en recitales, y las protestas de la policía local por aumentos salariales, el gobernador riojano Ricardo Quintela anunció que otorgará $80.000 a los trabajadores estatales y $50.000 “a los vinculados de otra manera” al Estado. El sábado, el mandatario había anunciado que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para que la Provincia “tenga una moneda propia”. Es decir, para emitir cuasimonedas.

El viernes, Quintela enfrentó reclamos de la policía, que exigía una recomposición salarial. Este mediodía, en sus redes sociales, anunció: “Venimos trabajando para poder dar respuesta a la difícil situación que atravesamos en el país. Después de avanzar con la ley de una nueva herramienta financiera, más todas las acciones que aplicaremos con respecto al achicamiento del Estado, y ajustes en gastos que no son de emergencia, entre otras; definimos otorgar 80.000 pesos a todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial y municipios y a los que están vinculados de otra manera al Estado, le otorgaremos 50.000 pesos”.

El mandatario, quien había dicho que renunciaría si Javier Milei ganaba las elecciones presidenciales, añadió que avanzará en ese camino hasta tanto pueda “tener las conversaciones pertinentes con los distintos gremios que representan a los diversos sectores para consensuar un aumento salarial”.

Los estatales cobrarán la suma en febrero, con el sueldo de enero. “Es importante que sepan que estas gestiones las podemos realizar gracias a que tenemos en orden nuestras finanzas y prontamente estará en uso la nueva herramienta financiera que nos permitirá ordenarnos mejor en un contexto difícil. Tal como lo dije, mi prioridad son los trabajadores y trabajadoras de la provincia, que puedan recuperar parcialmente el poder adquisitivo y acceder a todos los derechos básicos”, añadió.

Quintela sostiene que la gestión de Milei le adeuda $9300 millones del mes pasado, monto que desde la Casa Rosada desconocen.

A comienzos de setiembre el mandatario peronista había afirmado: “Si no ganamos el 22 de octubre [en alusión a la fórmula encabezada por Sergio Massa] se van a restringir los fondos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”.

La amenaza fue repetida otras veces e incluso, durante el fin de semana de la segunda vuelta, desde su propia administración viralizaron un audio en que insistía en esa idea. En el balotaje, Milei se impuso también en esa provincia y minutos antes de las 23, Quintela dijo que ya no renunciaría, sino que cumpliría “el rol que el pueblo le asignó”.