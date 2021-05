Después del alta: una de las hijas de Carlos Reutemann dice no tener noticias de su padre

“Tuve miedo. Pensé que se terminaba todo ahí”, decía Cora Reutemann en diálogo con LA NACION, luego del alta de su padre, el senador Carlos Reutemann, de 79 años. El alivio “tras quince días en la guerra” -como definió a la internación por hemorragias intestinales que pasó el exgobernador y que incluyó momentos críticos- duró poco para la mayor de las Reutemann, quien denunció anoche en Twitter que no tiene noticias de su padre y apuntó contra la esposa del político, Verónica Ghio.

“Lamentablemente tengo que hacer un tuit porque no tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio. No responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana [Mariana] y a mí”, redactó Cora en cuanto al postoperatorio del senador, quien había sido hospitalizado en el Sanatorio Parque de Rosario, donde sus dos hijas lo acompañaron.

Antes de la pandemia, las hermanas compartieron con su papá un almuerzo en Punta del Este, junto al único nieto del senador, que hoy tiene 12 años

La mayor de las hermanas aclaró en Twitter que el exgobernador se encuentra en Santa Fe y ellas en Buenos Aires. Esa situación es usual en la familia Reutemann, ya que el senador nacional reside en su provincia natal. Incluso, durante la entrevista con LA NACION, Cora manifestó como deseo “que se recupere bien” y volver a verse.

Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí pic.twitter.com/smroOiwtEN — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

Padre e hija habían pasado más de un año sin encontrarse debido a los cuidados que el expiloto de Fórmula 1 tenía por la pandemia de coronavirus, mientras aguardaba ser vacunado, algo que logró a fines de marzo. Cora y Mariana tuvieron que viajar de urgencia a Santa Fe -ciudad capital de la provincia- cuando el exmandatario fue internado, para luego trasladarse a Rosario, donde continuó su tratamiento.

Ahora, Cora se mostró “desesperada” y aseguró que insistirán en tocar la puerta de la casa del exgobernador. “Esta vez con su nieto”, advirtió la mujer, quien añadió: “El silencio postoperatorio no es normal después de 17 días al pie del cañón. A ella [por Ghio] lo único que le reprocho es que por segunda vez en un tema de salud nos bloquee a mi hermana y a mí”.

Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

Esta mañana, Cora se volvió a manifestar en el mismo sentido con respecto a la pareja de su padre. “Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien, pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar, pero esta vez es demasiado abusivo”, expresó cerca de las 7.30 y aseguró aún no tener noticias del senador nacional de raíces peronistas, que fue elegido en su cargo al encabezar la lista de Cambiemos en Santa Fe y que recibió el alta el 21 de mayo.

