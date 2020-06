El kirchnerismo promueve un dictamen para cerrar las principales acusaciones que pesan contra el juez federal en el Consejo de la Magistratura Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

El dictamen estaba listo para ser votado la semana pasada, pero un corte de luz postergó la definición sobre la suerte del juez Rodolfo Canicoba Corral, que cuenta con el apoyo del kirchnerismo para que el Consejo de la Magistratura cierre las denuncias en su contra. La votación sobre la desestimación o no de las acusaciones será finalmente el viernes próximo, según resolvieron los consejeros hoy.

Es un caso con final abierto. El oficialismo tiene seis votos (de los consejeros que ya votaron por cerrar las causas) y la oposición dice tener otros seis asegurados. El voto restante es el de la diputada Graciela Camaño, que fue justamente quien la semana pasada informó que, como se había quedado sin luz en su casa, no iba a poder votar. Por ese motivo, el Consejo suspendió el plenario.

Camaño dijo que no iba a adelantar el sentido de su voto, pero el jueves pasado, en una entrevista en LN+, deslizó que no apoyaba la propuesta impulsada por el kirchnerismo. "Hoy se podría haber resuelto el tema como dicen que quiere resolverlo el oficialismo y optaron por una salida muy ética, sabiendo todos que yo no estoy en la posición de acompañar", dijo en el programa La Otra Vuelta, luego de las suspicacias que generó la postergación del plenario.

La oposición, de todos modos, no votará en contra de que se cierren las denuncias contra Canicoba sino que se abstendrá. "Fue la forma que encontramos de tener un voto unificado, algunos consejeros [del grupo opositor] no querían votar en contra", dijo a LA NACION una fuente del Consejo.

La decisión fue postergar el tema para el viernes porque el miércoles una consejera no podía y el jueves, día habitual de las reuniones plenarias del Consejo, es probable que sesione la Cámara de Diputados.