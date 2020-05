Sin adelantar su voto, la diputada y consejera de la Magistratura dio a entender que estaba en contra de la postura del oficialismo, que pretende salvar al juez Fuente: Archivo - Crédito: Enrique Villegas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 20:00

La diputada Graciela Camaño fue protagonista de un hecho insólito en el Consejo de la Magistratura, que postergó la definición de la suerte del juez federal Rodolfo Canicoba Corral después de que ella informó que en su casa, desde donde seguía la sesión remota, se le había cortado la luz.

"No hubo una avivada de parte del Consejo, todo lo contrario", dijo a LN+ Camaño, cuyo voto era definitorio para decidir la suerte de Canicoba Corral, entrevistada por Tato Young en La otra vuelta. Camaño dijo que no iba a adelantar su voto, pero afirmó que el kirchnerismo, que impulsaba el cierre de las causas contra Canicoba Corral y conocía su opinión sobre este caso, "pudiendo haber especulado y puesto en votación el tema", optó por el camino "ético" de no hacerlo.

"Hoy se podría haber resuelto el tema como dicen que quiere resolverlo el oficialismo y optaron por una salida muy ética, sabiendo todos que yo no estoy en la posición de acompañar lo que ellos pretenden", dijo Camaño. Agregó que el oficialismo demostró una actitud que "no estuvo presente en el pasado".

Si la votación salía empatada, el presidente del Consejo, Alberto Lugones, que integra el grupo oficialista, hubiera desempatado.

"No hubo una avivada. Todo lo contrario. Yo soy muy crítica del trámite y a pesar de eso, hoy optaron por actuar con mucha ética", insistió. Camaño recordó que el año pasado, cuando quien postulaba el cierre de las denuncias contra Canicoba Corral era un consejero del macrismo, ella fue "la consejera que se opuso a que se trataran los expedientes de esa manera, y el tema volvió a la comisión [no se cerró en favor del juez]".

Según ella, ayer los consejeros tomaron la decisión de postergar el plenario porque ella había expresado su deseo de participar de la reunión y, debido al corte de luz, no pudo. "A las 10.30 estaba presidiendo la Comisión de Selección y se me cortó la luz", relató. La diputada explicó que está haciendo todo su trabajo "de forma telemática" desde su casa, en San Martín, y que cumple la cuarentena a rajatabla.

La de hoy es la tercera postergación de estos expedientes, que están en condiciones de ser votados hace seis meses. Hoy, el diputado Pablo Tonelli reclamó que el tema se tratara cuanto antes y propuso un reunión extraordinaria para mañana, pero finalmente la fecha se definirá el lunes, cuando haya un nuevo encuentro para preparar la próxima sesión.

La votación sobre Canicoba estaba empatada, según pudo reconstruir LA NACION. Por un lado, el kirchnerismo tenía asegurados los mismos seis votos que el jueves pasado habían acompañado el dictamen desestimatorio de las denuncias contra Canicoba Corral, que se aprobó en la comisión de Disciplina y Acusación.

Por el otro, la oposición decía sumar seis votos entre abstenciones y rechazos: los de los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, los abogados Juan Pablo Más Vélez y Marina Sánchez Herrero, la senadora Silvia Giacoppo y Tonelli.